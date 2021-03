Hæderslegat til landets bedste formidler af arkitektur

I begrundelsen for tildelingen af Hædereslegatet hedder det i en udtalelse fra Ny Carlsbergfondets bestyrelse:

"Kjeld Kjeldsen er ikke bare Louisianas ekspert, han er Danmarks dygtigste formidler af arkitektur. I snart fem årtier har han med sin høje faglighed og enestående internationale netværk trukket arkitektur fra hele verden til Humlebæk med den ene øjenåbnende udstilling efter den anden. Visionært og kreativt har han samtidig fornyet selve udstillingsmediet med en tværæstetisk tilgang, der kobler arkitekturen med bl.a. billedkunst og design. Hans udstillinger tilgår altid verden og publikum med udgangspunkt i aktuelle og relevante spørgsmål og tendenser, som har vist betydningen af arkitektur i et samfundsmæssigt og globalt perspektiv. Kjeld Kjeldsen hædres for sit livslange arbejde med at formidle arkitekturen og dens verden, så den bliver både nærværende, relevant og sanselig."