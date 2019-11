Hæder til fåreavlere og en slidsom motionsløber

Traditionen tro var det også året, hvor årets foreningspris og prisen som årets idrætsleder blev uddelt. Nivå Fåreavlerforening fik hæderen som årets forening. Det skete for arbejdet med at udbrede kendskabet til får og fåreavl. Siden 1991 har foreningen haft gutefår til at sikre naturplejen i den fredede Nivå Ådal, hvilket dagligt glæder mange af kommunens borgere. Ligeledes afholdes arrangementer for børnehaver og indskolingsklasser, hvor børnene kan klappe og høre om fårene og naturplejen. Hvert år i maj måned bliver fårene klippet. Her inviteres kommunens borgere ligeledes til at komme og se fårene blive klippet. Her er også mulighed for at klappe de nyfødte lam, fremgik det af motivationen for at give prisen til Nivå Fåreavlerforening, der har Berit Mogensen som formand.