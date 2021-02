May-Britt Hørsøe ser frem til at hun igen kan lukke kunderne ind i butikken. Foto: Peter Mailand

Send til din ven. X Artiklen: Hårdt ramt: Tøjbutik genåbner med udsalg af vintertøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hårdt ramt: Tøjbutik genåbner med udsalg af vintertøj

Indehaver af tøjforretningen Kayser i Humlebæk May-Britt Hørsøe glæder sig over, at hun igen kan lukke kunderne ind i butikken

Fredensborg - 27. februar 2021 kl. 07:12 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Der er mange penge at spare for der er vintertøj på udsalg, med store rabatter, når tøjbutikken Kayser i Humlebæk, på mandag i igen kan lukke kunderne ind i butikken. Og indehaver Maj-Britt Hørsøe, ser frem til genåbningen:

"Vi er da glade for, at vi kan få lov til at åbne igen, så det er da fantastisk," siger hun og tilføjer:

"Vi har en masse loyale kunder, så da vi meldte det ud, kom der en masse positive reaktioner," siger hun.

Butikken har været ramt af nedlukningen siden 23. december og det kan mærkes.

"Vi har næsten ikke mere plads butikken, for vi har fået en masse vintervarer ind, og vi har stadig ikke fået alle varerne," siger hun og fortsætter:

"Så nu håber vi bare på, at vi kan få solgt det og så må vi glemme vintersalget," siger hun.

Hårdt ramt Selv om Kayser ikke har en hjemmeside, har der alligevel været udsalg. Men butikken har været hårdt ramt af nedlukningen, fortæller May-Britt Hørsøe.

"Det har kun været 20 procent af, hvad vi normalt omsætter for," siger hun.

Ifølge May-Britt Hørsøe har hun også været ramt af, at Louisiana er lukket.

"Alle turisterne er væk, og det har vi også kunne mærke," siger hun og anslår, at omkring 25 procent af omsætningen kommer fra turisterne.

Nye restriktioner Men selv om hun nu igen kan slå dørene op for kunderne, så er der samtidig blevet indført nye restriktioner.

”Vi har fået skærpet pladskravene i butikken, så vi nu kun må være fem kunder i butikken ad gangen,” siger hun. Derfor glæder hun sig over at foråret er på vej. ”Jeg håber, da at det gode vejr fortsætter, for så kan vi have en masse varer stående udenfor, og så kan kunderne se på det der, og så må de vente til de kan komme ind i butikken,” siger hun.

"Så længe der ikke er nogen fester og folk sidder bare derhjemme så tror jeg ikke, at der sker ret meget. Det er noget andet tøj folk køber, for det er mere afslappet, som de bare kan have på derhjemme," siger hun.