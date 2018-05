Håndværker mistænkt som tricktyv

På Æblehaven havde en kvinde fredag formiddag en besynderlig oplevelse. Klokken 10.45 ringede hun til Nordsjællands Politi og anmeldte, at en håndværker pludselig havde stået ved hendes hus og kigget på tagrenden. Da kvinden havde konfronteret manden, forklarede han, at han var polsk håndværker. Han mente, at kvindens tagrende trængte til at blive skiftet ud, og han tilbød derefter at gøre det for et pengebeløb.