Guldalderkoncert med buket af sange

Musikerne bag koncerten er pianisten Gilbert de Greeve og sopranen Maria Blum Berthelsen. Lied-genren er en betegnelse indenfor den klassiske sangtradition, hvor sang og ledsagende akkompagnement i fællesskab fortolker stemning og udtryk i musik og tekst. Maria Blum Bertelsen er uddannet sanger fra musikkonservatoriet i København og Aalborg, og hun fungerer både som freelancesanger og underviser. Hun er bosiddende i Humlebæk og lokalt tilknyttet som sanger i Vestervang Kirke i Helsingør. Hun akkompagneres af den belgiske klaverprofessor, Gilbert de Greeve. Han har studeret på the Royal Conservatory of Antwerp og flere år i USA, inden han som 25-årig blev den yngste professor nogensinde på The Royal Conservatory of Antwerp og rektor for The State Music Academy i samme by. Pris 150 kroner. Halv pris for årskortholdere. Tilmelding på info@nivaagaard.dk eller telefon 4914 1017 eller via billetto.dk. Koncerten begynder klokken 19.30.