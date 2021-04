Guidede ture til et smukt forår omkring slot

Mødestedet er foran indgangen til slottet ved gitterporten overfor ishuset. Billetter kan købes via hjemmesiden www.byvandring.nu, visitnordsjaelland.billetexpress.dk eller ved reservation via info@visitfredensborg.nu betaling ved start - kontant eller mobil pay. Prisen for voksne er 100 kroner, og for børn i alderen 7-17 år koster det 50 kroner.