Guide til dine gåture: Her står slotshaven flottest

Gennem 11 år har landskabsarkitekt Christine Waage Rasmussen stået i spidsen for restaureringen af slotshaven. Et arbejdet der siden er blevet belønnet med den fornemmeste pris inden for faget ”The European Heritage Award/ Europa Nostra Award” af den internationale kulturarvsforening Europa Nostra.

Forenklet form

Slotshaven er anlagt i 1720’erne og omlagt i 1760’erne og hovedtanken med restaureringsprojektet har været at genskabe haveanlægget i en forenklet form, så man kan opleve den unikke helhed, som haven oprindeligt fremstod med.

For Christine Waage Rasmussen har det været en stor ære at stå i spidsen for projektet.

- Jeg synes at det er et stor privilegium at være en del af og det er med stor respekt og ydmyghed, at jeg er gået til opgaven.