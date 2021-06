Da hun var ni år, begyndte pædagogmedhjælperen den grooming, der fik hende til at føle sig helt særlig. I historien fra Basen i Nivå i årene fra 2009 til 2016 var der advarselssignaler, som de voksne kunne have reageret på, har pigen og hendes far fortalt i et interview.

Send til din ven. X Artiklen: Grooming bag om beredskabet: »Er det fx ok at sende sms beskeder på alle tidspunkter af døgnet?« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Grooming bag om beredskabet: »Er det fx ok at sende sms beskeder på alle tidspunkter af døgnet?«

Er forebyggelse af grooming noget, der bliver italesat, når pædagoger og pædagogmedhjælpere holder møde? En beredskabsplan for overgreb må ikke være et støvet dokument i en skuffe.

Fredensborg - 03. juni 2021 kl. 09:50 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

»Er det i orden at give børn/unge kram? Kys?« Sådan lyder et af spørgsmålene fra en beredskabsplan for overgreb, som Fredensborg Kommune har lavet og hvert år reviderer. Spørgsmålene er oplæg til, hvordan grooming og forebyggelse af seksuelle krænkelser kan ske på personalemøder og i bestyrelser ude i institutionerne, SFO'er og på skolerne. Torsdag skal politikerne i Børne- og Skoleudvalget diskutere, om forebyggelsen af grooming skal skærpes. For en uge siden kom Red Barnet med en opfordring til, at »frontpersonalet« ude mellem børnene tager ejerskab til et regelsæt og jævnligt diskuterer emnet, så rammerne for samvær passer til den enkelte institution.

Hvordan skal politikerne så vurdere, om det sker - om det er godt nok?

- Det helt afgørende er, hvordan en beredskabsplan kommer ud og lever - at den ikke bliver et støvet dokument i skuffen. Det skal ind i institutionernes årshjul at tale om det, tages op på personalemøder osv. - Så det bedste billede af, om indsatsen er god NOK fås nok ved at høre pædagoger i kommunen til, om de bliver introduceret til beredskabsplanen, når de ansættes, om der løbende tales om den, er lavet en samværspolitik, lyder det i en uddybende kommentar fra Red Barnet forud for mødet, hvor politikerne i Børne- og Skoleudvalget skal diskutere emnet.

Grib faresignalerne Byrådsmedlemmet Louise Mehnke (S) sidder ikke i Børne- og Skoleudvalget, men hun er en af de få byrådspolitikere, der stadig har hjemmeboende børn, og hun er selv uddannet pædagog.

I de seneste godt 20 år har hun arbejdet med børn, unge eller været ansat i boligsociale projekter. Hvad tænker hun efter at have læst de seneste artikler om grooming? For det første mener hun, at forældre skal blive bedre til at tale med deres børn om de mere modbydelige ting, som også kan ske i livet. Og det arbejde må de gerne få mere hjælp og inspiration til at gøre.

Til eftertanke Bryd tabuet og tal mere om grooming, lød en af opfordringerne fra den datter og far, der forleden fortalte historien om at være udsat for grooming.

Hvornår har medarbejderne i institutioner, skoler og SFO'er senest diskuteret emnet?

Det kan ske med afsæt i en beredskabsplan for overgreb, som kommunen har lavet - eller noget af det materiale, som Red Barnet har med konkrete spørgsmål, der kan fungere som oplæg til en snak.

Et spørgsmål kunne være: Hvor går grænsen for den digitale kommunikation mellem den voksne og barnet/den unge? Er det fx ok at sende sms beskeder på alle tidspunkter af døgnet?

Et andet: Hvordan organiserer vi overnatning på ture og rejser? Må voksne og børn fx sove i samme rum?

Hvordan kan vi forebygge grooming og voksnes eventuelle udnyttelse af børn og unge? Hvad skal vi være opmærksomme på? Hvordan og hvornår?

Hvordan bliver vi opmærksomme og omsorgsfulde kolleger? Og hvor går grænsen for at beskytte hinanden i forbindelse med forældreklager, sladder og snakken bag ryggen? Samtidig understreger hun, at det under ingen omstændigheder skal være barnets ansvar sige nej til krænkende adfærd fra voksne. Derfor skal det afgørende fokus ligge på forebyggelse ude i institutionerne, og hun argumenterer for, at Fredensborg Kommune skal turde arbejde endnu mere forebyggende.

Dels ved at give pædagogerne en opdatering på, hvordan grooming foregår, og dels ved at styrke proceduren for at handle på en mistanke.

- Grooming kan faktisk godt observeres af andre. Det kunne jeg også læse af artiklen forleden - der var nogle tegn, som man kunne have været mere opmærksom på. At en pædagogmedhjælper bliver en slags bedste ven med nogle af børnene, og at nogle børn får et særligt knus. - En del af groomingen foregår jo også åbent, fordi barnet skal have opfattelsen af, at den særlige kontakt er acceptabel. Det bliver grooming for barnet, når en del af manipulationen foregår åbent, siger Louise Mehnke.

Indsæt en armslængde I sit arbejdsliv har Louise Mehnke oplevet eller hørt om enkelte sager med krænkelser, der blev ordnet i »mindelighed«. Det er ikke nyere sager, og hun har ikke arbejdet tæt på børn og unge de seneste mange år.

Men at der ikke er aktuelle sager i kommunen betyder ikke nødvendigvis, at grooming ikke sker - måske den blot ikke bliver opdaget?

Hun kan levende sætte sig ind i fornemmelsen af have en mistanke eller se noget forkert. Det kan være svært at gå til kolleger eller nærmeste leder, og Louise Mehnke argumenter for, at den første kontakt i sådanne sager skal gå til en mere »uvildig« medarbejder på rådhuset via et nummer, som er synligt for medarbejdere, børn og voksne.

- Ude på en institution eller på en skole kan der være mange års personlige relationer, der sættes i spil ved en mistanke. Det fremgår jo også af den første artikel - at der har været en sag, hvor lederen ikke har reageret efter reglerne. - Det kan også være et stort ansvar for den enkelte medarbejder at have en mistanke og opleve, at der måske ikke bliver gjort noget ved det - eller gjort nok, siger Louise Mehnke, der mener, at inddragelsen af et uvildigt led tidligt i den type sager kan øge fagligheden og fjerne risikoen for, at personlige relationer eller andre forhold påvirker en reaktion fra ledelsens side.

Sagen i stikord - med en opgaveliste I Frederiksborg Amts Avis torsdag den 20. maj fortalte en nu 21-årig kvinde om de år, hvor hun blev udsat for grooming og seksuelle krænkelser af en pædagogmedhjælper fra fritidsklubben Basen i Nivå.

Hun ønsker at være med til at bryde tabuet omkring grooming for at få de voksne til at italesætte forebyggelse og reglerne for at gribe ind, hvis de får mistanke om grooming. Det er en udstrakt hånd, en opfordring, som også støttes af pigens far og resten af familien.

Frederiksborg Amts Avis vil skrive om emnet i en række artikler og vil samle de mange input i en opgaveliste til politikere, pædagoger, lærere og forældre.

Torsdag den 27. maj bragte avisen et interview med Red Barnet.

Denne opgaveliste er et oplæg til diskussion og vil også indeholde navnene på de personer, der vil tage aktivt ansvar for at gennemføre opgaverne - med en tidsfrist.

1. opgave: Institutionerne skal hver især lave samarbejdsaftaler, som pædagogerne har ejerskab til. De skal indeholde regler, der beskytter barnet mod den gråzone, hvor grooming i dag sker. Red Barnet argumenterer for det initiativ, Børne- og Skoleudvalget diskuterer emnet i dag og foreløbig ser byrådsmedlemmet Louise Mehnke (S) en række fordele ved at skærpe indsatsen.

2. opgave: Folketinget skal stramme lovgivningen så den indledende manipulation (grooming) af barnet også er strafbart, når manipulationen kan bevises. Red Barnet argumenterer for netop det.

3. opgave: Undervisning i grooming og digitale krænkelser skal styrkes i folkeskolerne. Red Barnet ser et potentiale.

Den første artikel om emnet hedder »Forstå grooming: Jeg var ni år, da han fik skabt et fundament til at begå krænkelser«. Den kan læses i det tilknyttede link.

relaterede artikler