Grønthandel lukker efter 17 år: Center bliver endnu mere trist

Også Nivå Centers kendte grønthandel er blevet sagt op. Efterhånden har Nivås indbyggere meget få indkøbsmuligheder.

Fredensborg - 29. juli 2021

Endnu en af Nivå Centers trofaste lejere lukker nu butikken efter en opsigelse fra ejeren KFI. Drejer sig om centrets store og velassorterede grønthandel og blomsterbutik.

De seneste 17 år i træk har drevet af Ünal Culu og hans familie.

- Det har været en god forretning med mange glade kunder. Men hvis jeg skal vente på at kunne genåbne, når det nye center står færdig i 2030, så er jeg 70 år, og skal ikke drive en grønthandel. For det er også et hårdt fysisk arbejde, siger Ünal Culu, der lukker butikken fredag den 30. juli.

Han fortæller, at han er blevet sagt op, da der er planer om at rive den del af centret butikken ligger i ned. Det er heller ikke lykkedes at finde et andet sted i centret, hvor grønthandleren kan have butik, lyder den erfarne grønthandlers udlægning af kontakten med centerejeren.

Selv om grønthandlen har været en sund forretning, så fik det alvorlige konsekvenser, da SPAR-supermarkedet lukkede i 2017, og lokalet ikke blev udlejet til en anden kæde.

- Pludselig forsvandt en meget stor del af kunderne, fortæller grønthandleren.

Culu kunne godt have ønsket, at kommunen havde haft mulighed for at bestemme mere over udviklingen af centret.

Grønthandleren er ikke den eneste trofaste butiksdrivende i centret, som på det seneste har annonceret en lukning på baggrund af KFI's planer. Det drejer sig også om herretøjsbutikken Sidney & Co og dametøjsbutikken Frk. Himmelblå.

KFI Erhvervsdrivende Fond har tidligere denne sommer oplyst, at selskabet forventer at tage første spadestik til det nye center- og boligprojekt i første halvår 2022.

Der er ligeledes lagt op til, at det forberedende arbejder til nedrivningen af blandt andet bygninger i den østlige del af centret kan begynde til oktober.

I august forventer KFI at præsenteret en aftale med en investor om udviklingen af den nye bydel.

Tilbage i januar i år blev der vedtaget en lokalplan for Nivå Bymidte, der omfatter 1. etape af projektet.

