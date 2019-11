26-årig mand fik 10 måneders fængsel for at slå og true sin gravide kæreste på livet.

Gravid kvinde flygtede ind på dyreklinik

Det begyndte den lejlighed i Kokkedal, hvor mandens mor bor, og det endte i en dyreklinik, hvor kvinden søgte tilflugt. Dyrlægen så pludselig en kvinde i klinikken, der så utryg ud. En mand bankede på døren og fortalte, at han var kvindens kæreste, men da hun ikke ville tale med ham, fik dyrlægen manden ud og låste døren. Han begyndte at banke hårdt på ruden, og dyrlægen ringede for anden gang til politiet. Det fortalte hun i retten, hvor hun også forklarede, at hun og kollegaen var utrygge.

To kvindelige ansatte i en dyreklinik var hovedvidner i en sag, hvor en 26-årig mand i slutningen af juli kom i et skænderi med sin kæreste.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her