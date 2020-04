Kajakudlejningsfirma får færre kunder fra virksomheder og bruger uudnyttet kapacitet på gratis kajakkursus for mennesker, der har mistet arbejde på grund af Covid-19. Man kan stadig leje en kano, en kajak eller et SUP-board på Skipper Allé ved Esrum Sø i Fredensborg.

Gratis kajakkursus til Corona-arbejdsløse

Fredensborg - 28. april 2020

På kanten af Esrum Sø i idylliske omgivelser nær Skipperhuset og Chaluphuset ligger kanoer og kajakker, der tilhører rejsebureauet og kajakfirmaet Sne & Vand.

Kanoer og kajakker er ikke på vandet lige så meget som normalt, og det har fået ejerne til at skabe et helt særligt tilbud: Hvis man er blevet arbejdsløs eller har måttet lukke et firma som direkte følge af nedlukningen af landet, har man mulighed for at komme på gratis kajakkursus.

- I en tid, hvor udsigterne til at finde et nyt job ikke er i top, tror vi på, at det er godt at komme ud i naturen, have fokus på at lære noget nyt og være sammen med andre mennesker i behørig afstand til hinanden. Kajakroning kan i den forbindelse noget særligt. Når man kommer på vandet handler det om alt muligt andet end hverdagens bekymringer. Det er naturligvis ikke en mirakelkur, men det er en sund distraktion i en tid med mange bekymringer, forklarer Tine og Rune Dahl Mortensen, der driver Sne & Vand sammen.

Firmaet forventer en stor søgning til dette særlige kursus, der normalt koster 2.350 kroner per person, så de har valgt at sætte nogle begrænsninger på, hvem der kan søge om en af de otte pladser.

- Vi ville naturligvis gerne give denne oplevelse til alle, men vi bliver også nødt til at sætte en begrænsning på, hvor mange der kan søge om en af de otte særligt oprettede kursuspladser. Derfor har vi valgt at begrænse dette tilbud til folk med bopæl i følgende kommuner: Fredensborg, Hillerød, Gribskov og Helsingør. Det er de kommuner, som grænser op til Esrum Sø, så vi tænker det er en fin afgrænsning. Får vi mere end otte ansøgninger, vil pladserne blive fordelt ved lodtrækning, fortsætter Rune Dahl Mortensen i en pressemeddelelse.

Kurset afholdes udendørs over fire formiddage fra den 11-14. maj klokken 9-13 alle dage og i overensstemmelsemed myndighedernes retningslinjer. Ansøgning om plads på kurset skal ske senest 8. maj klokken 12 via www.sneogvand.dk under Havkajak og gratis kajakkursus.