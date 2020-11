Man kan nu få gode råd om, hvordan man skifter oliefyret ud med klimavenlig opvarmning. Pressefoto

Gratis infomøder med tip til skrotning af oliefyret

Holdes som web­inar 24. november og 16. december

Fredensborg - 19. november 2020 kl. 19:30 Kontakt redaktionen

Et af de mest oplagte klimatiltag er at skifte sit oliefyr ud med fjernvarme eller varmepumpe, fordi det kan skære omkring 65 procent af CO2-udledningen. Ofte kan det samtidig halvere varmeregningen, og nu kan man oven i købet få tilskud til at skifte til varmepumpe.

Utallige arrangementer er blevet ofre for coronavirus, men nu er Fredensborg Kommune gået sammen med Hørsholm og Helsingør for at hjælpe borgere med oliefyr til at skifte til billig, klimavenlig opvarmning.

Følg med på pc'en Sammen med Energistyrelsens rådgivningstjeneste SparEnergi.dk tilbyder man gratis webinarer, hvor eksperter fortæller om muligheder og priser.

Webinarerne, som man kan deltage i hjemme ved pc'en, holdes 24. november og 16. december, og der er et begrænset antal deltagere. Borgere med oliefyr vil få tilsendt invitation direkte i deres e-boks.

På webinaret vil uafhængige fagfolk dele deres indsigter med tip til skrotning af oliefyr og valg af ny varmeform.

Der er også gode råd til, hvordan man søger tilskud fra Bygningspuljen næste år til f.eks. varmepumpe, bedre isolering eller nye vinduer.

Energistyrelsen har gode erfaringer med konceptet fra andre kommuner.

"Ideen er, at vi som uvildige rådgivere giver gode råd til borgere med oliefyr. Vi har allerede haft flere webinarer rundt om i landet, og det fungerer overraskende godt. Det er faktisk muligt at skabe god kontakt og formidling, og deltagerne har været glade og gode til at stille spørgsmål," fortæller bygningsingeniør Line Nørmark i en pressemeddelelse fra Fredensborg Kommune.

2.000 oliefyr Ifølge BBR-registeret opvarmes knap 2.000 enfamiliehuse i Fredensborg, Hørsholm og Helsingør med oliefyr. Borgere kan få tilskud på 10-45.000 kr. til at skifte til varmepumpe i områder uden fjernvarme.

