Hele sommeren har naboer og forbipasserende kunnet nyde det smukke syn af faunastriber og blomstermarker ? nu kan alle samle frø til egen have. Foto: Kim Rasmussen

Gratis frøindsamling på Kirsten og Sophus' mark

Fredensborg - 10. september 2020 kl. 05:15 Af Trine Lønbro Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et yndigt blomsterhav med solsikker, valmuer, kornblomster og mange andre planter har hele sommeren snoet sig omkring Kirsten Overballe og Sophus Bangs marker på Humlebækvej 14 i Fredensborg.

De blev plantet i foråret for at sikre, at der hele sommeren ville være rigeligt med mad til de vilde bier, der de seneste år har haft svært ved at overleve, blandt på grund af manglende føde.

Nu vil parret give andre muligheden for også at plante blomster i haverne, og derfor inviterer de til gratis frøindsamling lørdag den 12. september fra klokken 13.00 til 15.00.

- Vi vil så gerne give naturen noget igen, og derfor holder vi det her arrangement. Det er en måde, at få endnu flere til at så blomster på, fortæller Kirsten Overballe og tilføjer, at det også er til ære for de mange forbipasserende, der henover sommeren har nydt det flotte syn og støttet op om parrets arbejde for naturen og særligt for bierne.

- Vi har oplevet en stor interesse og omsorg for bierne, og mange har spurgt til frøene, og andre har doneret penge til projektet. Arrangementet er derfor også en måde at give alle dem lidt igen på, siger hun.

En tur i marken Ved lørdagens frøindsamling har Kirsten Overballe og Sophus Bang allieret sig med en naturvejleder, der vil fortælle om bier og de forskellige blomster, og om hvordan man samler frø og optimerer deres spireevne. Derefter vil vejlederen tage alle med en tur i marken,.

- Skulle der komme mange forbi, kan det være, at vi må lave to ture i marken, så alle ikke går oven i hinanden og også for at lette det for naturvejlederen, lyder det fra Kirsten Overballe.

For at give alle en god oplevelse og udbrede endnu mere viden om de vilde bier, har Kristen Overballe og Sophus Bang også inviteret Plan Bi til arrangementet. De arbejder for at forbedre forholdene for bierne, og de har takket ja til invitationen.

- Plan Bi vil komme med deres bivogn og vise bier og bihotellet frem. Det bliver rigtig godt, siger Kirsten Overballe.

Frøindsamlingsarrangementet er gratis og for alle der har lyst - både børn og voksne. Der vil være salg af kaffe, kage og saft samt smukke kort med blomster akvareller.

Da der ikke er plads til parkering ude ved markerne, opfordrer parret til, at man parkerer på Knurrenborg Vangs parkeringsplads og går det sidste stykke. Mødestedet er ved indgangen til Vangen, bag gården. Arrangementet aflyses i tilfælde af meget regn. Lønbro