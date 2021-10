Se billedserie Tennisbanerne i Karlebo blev indviet for to år siden, og de ser nu ud til at være dårligt vedligeholdte - med mos i kanterne. Det skyldes dog ikke træernes højde, mener Nordsjællands Park og Vej, men derimod spillerrnes manglende vilje til at trække net ud i siderne, når de forlader banerne. Foto: Steffen Slot

Grænsen for det, som skatteyderne skal vedligeholde

Ikke alle dårligdomme stammer fra Nordsjællands Park og Vej. De enkelte brugere af idrætsanlæg har også selv et ansvar.

20. oktober 2021

Er det ikke på tide med en decentralisering af NSPV, så vi kan få nogle små grupper til at tage sig af de forskellige områder?

Sådan spurgte byrådskandidaten Mikkel Hartwich i et læserbrev i sidst uge, og det er årsagen til, at Frederiksborg Amts Avis undersøger emnet.

Mikkel Hartwich mener, at modellen med Nordsjællands Park og Vej skal udfordres og som minimum have et eftersyn.

- At centralisere ting kan være godt i nogle situationer, men lige her tror jeg, at det vil fungere bedre, hvis vi fandt en mere decentral model, hvor mindre grupper af medarbejdere får et ansvar for forskellige steder i kommunen. Det skal ikke være sådan, at borgerne oplever løse fliser, som det tager flere år at få lagt ordentligt, siger Mikkel Harwich, der også nævner mos på tennisbaner som et eksempel på dårlig vedligeholdelse.

Glemmer at rydde op Men lige netop grønt mos i kanten af tennisbanerne er tennisspillernes egen skyld, lyder det fra Nordsjællands Park og Vej. Når en tenniskamp er afsluttet, skal spillerne nemlig rive banen med et særligt net, og den opgave gælder hele banearealet - ikke bare inden for striberne.

Elena La Cour, formand for Karlebo Tennis, anerkender, at det grønne mos er tennisspillernes egen skyld, og at det ikke er en skatteyderbetalt opgave, at Nordsjællands Park og Vej skal rydde op efter tennisspillerne.

- Vi kan som bestyrelse råbe nok så meget op til vores medlemmer - men de sørger bare ikke for den del af oprydningen, konstaterer Elena La Cour med lige dele resignation og frustration i stemmen.

- Jeg synes, at vi har et godt samarbejde med Nordsjællands Park og Vej, men jeg vil også gerne være med til at undersøge, om vi kan gøre det selv for samme beløb. Vi skal bare være sikre på, hvad vi siger ja til - hvad hvis eksempelvis en sprinkler går? Den er dyr, siger hun og tilføjer, at tennisklubben over en længere periode har ønsket en beskæring af træerne, fordi der i sensommeren og efteråret er meget nedfald og løvfald fra træerne på især den ene af tennisbanerne.

Desuden går lyset i lysmasterne i stykker, når grenene fra træerne rammer.

- Men det er vi ved at finde en løsning på, siger Elena La Cour.