Place on Earth underholder til golfturneringen Shipco Masters, hvor en perlerække af ikoniske golfstjerner tager til Humlebæk for at spille golf.

Golfstjerner i selskab med musikstjerner

Fredensborg - 13. maj 2018 kl. 17:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikoniske verdensstjerner i golf kan opleves i selskab med X-Factor 2018-vinder »Place on Earth«.

I dagene fra den 1. juni til den 3. juni er der en stor golfturnering på Simons Golf Club, hvor klubben har lagt stor energi i, at Shipco Masters bliver en oplevelse for alle.

Verdensrekordholderen, Karsten Maas, optræder fem gange med sit Trick Golf Show over de tre dage, og her vil han bl.a. demonstrere, hvordan man slår med en 4,5 meter lang kølle.

Man kan opleve vinderne af X-factor 2018, Place On Earth, der optræder på scenen i teltbyen, The Village, under Shipco Masters. Gruppen består af tre unge mennesker, der uge efter uge imponerede både dommerne i programmet og danskerne hjemme i stuerne. Place on Earth optræder lørdag eftermiddag.

Dafne Stilund Nielsen, blev for alvor kendt, da hun i 2017 vandt hun tv-konkurrencen »Voice Junior« med popstjernen Oh Land som coach. Dafne bevæger sig indenfor alle musikgenrer fra pop, rock, jazz til opera. Til Shipco Masters har hun taget guitarduoen Common Ground med i The Village fredag eftermiddag. Alle tre dage vil der være levende musik eftermiddagen igennem leveret af Europas ældste musik ensemble, Kansas City Stompers, der med kapelmester, Niels Abild, i spidsen sammen med en buket af skønne musikere inklusiv den dansk/svenske sangerinde, Anna Pauline Anderson, dansk/brasilianeren, Kira Martini og Ole Berg, der er tidligere leder af Danmarks Radios Big Band.

Det stærkeste felt

En tilskuer til en golfturnering går i gennemsnit 10 kilometer, men hvis det ikke er nok, kan man prøve DGU's short game test, Klatrevæggen og minigolfbanen i aktivitetsområdet.

Shipco Masters stiller det stærkeste felt på Staysure Tour nogensinde udover Senior Open. Ikoner som José María Olazábal, Colin Montgomerie, Ian Woosnam, Laura Davies, Paul McGinley og Steen Tinning vil kunne følges i dagene 1.-3. juni i Simon's Golf Club beliggende mellem Humlebæk og Fredensborg i Nordsjælland.

Billetter koster kroner 100 per dag eller 250 kroner for alle tre dage (+gebyr). Unge under 16 år har gratis adgang. Billetter kan købes på www.ticketmaster.dk/shipco