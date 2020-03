Gode råd: Diabetes kan være svær for psyken

Det er svært at leve med en kronisk sygdom - både for diabetikeren og dennes pårørende. Når man får diabetes, er der mange ting, der er anderledes end i familier uden diabetes. Der er ekstra mange krav i hverdagen - både til diabetikeren og dennes pårørende.

- Vi er rigtig glade for, at vi har fået psykolog Julie Lindberg Wad fra Steno Diabetes Center i København til at komme og holde foredrag om de psykologiske reaktioner og mekanismer, der kan opstå i forbindelse med at man bliver diagnosticeret med diabetes. Derudover fortæller hun om værktøjer til at håndtere følelser, problemer og hverdagens krav i det hele taget, fortæller formand for Diabetesforeningen i Hørsholm/Fredensborg Thomas Elgaard.