Gode øjeblikke i en online tid

Fredensborg - 09. marts 2021 kl. 15:13 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Selvom ungdomsklubber og fritidshold er fysisk lukket for tiden, er det vigtigt, der sker noget for de unge, at der er noget at glæde sig til, og at de stadig ser og socialiserer med andre mennesker, selvom det skal foregå online.

Det fortæller UngFredensborg, der blandt andet har haft stor succes med online bagehold af Cupcakes.

For de unge der trænger til at få lidt luft i hovedet, giver Ungfredensborg muligheden for at komme ud at gå i den virkelige verden med en af de voksne fra ungdomsklubberne.

En eller to unge ad gangen, så vi stadig kan holde god afstand. Alt muligt kan blive vendt, tanker, frustrationer, sjove historier m.m. Vi oplever, at det gør godt, og vi voksne har nærmest lige så meget brug for det som de unge.

Skræmmende at høre En ung fortalte forleden om venner, der blokerer hinanden online, fordi de ikke kan overskue sociale relationer længere. Det er skræmmende at høre og en stor motivation for os til fortsat at gøre hvad vi kan, fortæller Ungfredensborg i en pressemeddelelse.

- Derudover var vi fuldt bookede på tre hold med eksamenscoaching. Af kommende gode onlinetiltag kan vi nævne skriveværksted med forfatteren Ida-Marie Rendtorff, yogatræning, fredags-donuts, tegnehold på Ipad, Matematik lektiehjælp, flettekursus, Den Utrendy Podcast, sund kage-bagning, Flødebolleworkshop, vores online klub på discord... Ungfredensborg er slet ikke færdige med at finde på.

- Vi spørger altid de unge om deres ønsker, men hermed også en opfordring til jer andre om at skrive til os, hvis I har en idé til et online hold for unge mellem 13-17 år.

I er altid velkommen til at kontakte os på mail: ung@fredensborg.dk eller tlf.: 72565424 eller direkte til vores afdelingsleder Steffen Bjørn Boel på mail: sbbo@fredensborg.dk og telefon 29456075. Tilmelding sker på ungfredensborg.dk. Undervisningen er altid gratis for de unge, men eventuelt ingredienser eller materialer betaler man for, fortæller Ungfredensborg.