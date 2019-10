Læge Henrik Rømer har nu politisk opbakning og penge til tankerne om et sundhedshus i Fredensborg, men det er stadig uafklaret, hvor det kommer til at ligge. Foto: Kim Rasmussen

Glad borgmester: Sundhedshus er nok den største, nye enkeltpost

Gældfri om fire år. Et kassedyk på godt 100 millioner kroner, men stadig så kassebeholdningen i gennemsnit er over 100 millioner kroner. Ingen skattelettelser, men 10 millioner ekstra til kernevelfærd som 0-2 års området, specialundervisning og det specialiserede familie- og handicap-område. Det er nogle af overskrifterne i dette års budgetforlig, der udmærker sig ved, at der kun er fundet besparelser for knap seks millioner kroner, heraf lidt over to millioner kroner på næste års budget - resten kommer fra 2021.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her