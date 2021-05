Se billedserie Vilhelmsro som 0-energiskole, oprensning af vand fra kunstgræsbanerne og øget fokus på mulig jordforurening efter Lars Voss' fabrikker i Fredensborg er blot nogle af de initiativer, som Venstre har taget på miljø- og klimaområdet de seneste år, argumenterer partiet. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Giv landskabet lov til at ændre sig for klimaet

Venstre vil have flere landområder udlagt til skovrejsning. Kommunens linje er for restriktivt - det går ikke, når skov er en måde at opsamle CO2 fra atmosfæren, mener partiet.

Fredensborg - 25. maj 2021

Hvis Venstres byrådsmedlemmer får opbakning til partiets forslag, kan kulturlandskabet komme til at se helt anderledes ud mange steder i kommunen. På sigt vil flere åbne kig ud over landskabet blive afløst af skov.

Fordelene opvejer ulemperne, argumenterer partiet, der understreger, at hele verden står foran en stor opgave med at få nedbragt klimaaftrykket og bundet CO2. Venstre beder nu helt konkret byrådet diskutere, om der skal indarbejdes en ny strategi i kommuneplan 2021. Den skal indeholde en målsætning om mest mulig skovrejsning, men naturligvis med respekt for de helt særlige bevaringsværdige landskabstræk som Nivådalen samt områder om fortidsminder, møller og kirker.

»Desværre er Fredensborg kommunes nuværende politik vedr skovrejsning særdeles restriktiv, idet kun meget få og små områder i landdistriktet er udpeget som skovrejsningsområder. I langt størsteparten af kommunen kan der således ikke rejses skov uden en dispensation fra kommuneplanen«, skriver partiet i en pressemeddelelse, hvor Venstre ridser op, at landbruget i disse år bliver pålagt at yde en større indsats for at nedbringe CO2-udslippet, og en af metoderne er skovrejsning.

»At skovrejsning er en del af såvel EU's som folketingets strategier for at komme i mål med de ambitiøse klimamål ses da også ved, at Landbrugsstyrelsen giver et betragteligt tilskud til skovrejsningen samt at EU's arealtilskud fortsætter uforandret på de tilplantede arealer«, påpeger partiet.

En ny tid Venstre mener, at tiden er løbet fra den politik, der entydig lægger op til at bevare de åbne, landskabsmæssige værdier - kulturlandskabet, som det hedder. Fordi det lægger hindringer i vejen for skovrejsning som en del af den grønne omstilling.

»Vi skal huske på, at kulturlandskabet er et landskab, som er skabt af mennesker - derfor betegnelsen »kulturlandskab«, og således intet har til fælles med områdets oprindelige karakteristika, som var skov, moser og søer. Skov er således helt naturligt hjemhørende i kommunen. Landskabsmæssige værdier, som vel bedst kan beskrives som det oprindelige morænelandskab forsvinder heller ikke, selvom man laver skovrejsning på særkenderne. Man skal blot tættere på, for at kunne værdsætte dem - altså ud at gå eller cykle, hvilket er helt i tråd med kommunens folkesundhedspolitik«, skriver partiet.

Emnet skal diskuteres på byrådsmødet tirsdag den 25. maj klokken 18.00 i Rådhuskælderen, Egevangen 3B, Kokkedal.

