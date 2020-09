Henrik Elsner fik kaldenavnet Elg under sin studietid, og det her produktnavnet ELG stammer fra. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Gin-mager er klar med et helt nyt drink-miks

Fredensborg - 17. september 2020 kl. 05:47 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Henrik Elsner fra Jonstrup lige nær Fredensborg må siges at være lidt af en ekspert i store gin-succeser. Ikke alene har han leveret gin til ginklubber ude i verden og fået sine produkter bredt ud i Danmark, han har også høstet sig et væld af medaljer ved den årlige internationale smagstest i London sidste år. Her høstede han hele 28 ud af 45 medaljer.

Nu er den glade gin-entusiast atter klar med et skud på stammen - en mikset gin/tonic tilsat bobler og hældt på champagneflaske. Et miks, der aldrig er set før, men som han selv tror meget på.

- Jeg har længe gået og bakset med at producere min egen tonic, men da jeg løb lidt imod en mur med det, var det, at ideen til den her drink opstod, fortæller Henrik Elsner og fortsætter:

- Jeg skulle servere en velkomstdrink for nogle gæster: Skal jeg servere en gin/tonic eller et glas champagne? Jeg er sikker på, at mange andre har stillet sig selv det spørgsmål. Men det behøver man ikke længere. Nu er løsningen klar i én og samme flaske.

Hjælp fra Facebook Mærkaten på den nye drik afslører, at den hedder en »ELG Gin/Tonic«, men hvad drinkkategorien hedder? Det ved Henrik Elsner stadig ikke.

- Jeg har søgt på Google for at finde ud af om, drinks af denne form har et navn. Jeg har ikke kunnet søge mig frem til, at der lavet noget lignende nogen steder i verden, og derfor spørger jeg nu ud på Facebook om hjælp til, hvad vi kan kalde den, fortæller han med en henvisning til destilleriets facebookside »Elg Spirits«.

Tappet i Frankfurt Ligeså uvist som drinkkategoriens navn, ligeså vist er indholdet i den nye champagneflaske. Den nye drink består nemlig af hans Elg-Gin nr. 1, der senest vandt "Gold Outstanding" ved en international smagning i London og en speciel egenproduceret tonic, der består af kinin (kinabark-ekstrakt), citronsyre og sukker. Der er ingen kunstige smags- eller farvestoffer i drinken, der holder en alkoholprocent på 12, hvilket er nogenlunde et samme som i en champagne. Ved at blande champagnen i gin/tonic'en får man ifølge drink-eksperten nogle utrolig fine bobler, ligesom man rammer den gyldne alkoholprocent.

- Det er faktisk ret unikt for de her blandende drinks, man kan købe i supermarkederne, at have en alkoholprocent på 12, ligesom flasken også er ret unik. Normalt bliver de solgt på dåser eller små flasker, men her får man 75 centiliter adgangen, siger han.

Forholdet mellem gin og tonic er 1:3 og produceres i Elsners anlæg på kanten af Esrum Sø. Herefter tilføres boblerne fra champagnen og tappes på de fine flasker i Frankfurt i Tyskland, hvorfra den kommer fiks og færdig retur med champagneprop.

Flasken koster 180 kroner i vejledende udsalg og forhandles i vinforretninger.

- Nu ser jeg lige, hvordan produktet bliver modtaget. Hvis det går ligesom min gin- og akvavitprodukter, så vil jeg selvfølgelig også sende flasken på eksportmarkedet. I første omgang har en lang række hoteller vist interesse og selvfølgelig også de mange forhandlere. Jeg har store forventninger til denne drik, understreger Henrik Elsner.

En god værtindegave Målgruppen for gin/tonic med bobler er aldersgruppen 30+, der vil servere noget eksklusivt til enten sig selv eller sine gæster, eller den kan bruges som en original værtindegave.

Udover gin har Henrik Elsner haft succes med blandt andet brandy, akvavit og vodka. I 2019 lancerede han en vodka filtreret gennem 24 karat guld, der giver den stærke spiritus en silkeblød smag.