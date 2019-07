Giftudslip: Åbenhed skaber tillid

Carsten Bo Nielsen mener, at tilliden til borgerne skal genopbygges med gennemsigtighed og åbenhed. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Fredensborg - 18. juli 2019 kl. 11:40 Af Christoffer Schyth Kjær Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Norfors har som bekendt syv gange siden 2014 overskredet grænseværdierne for, hvor meget dioxin de må udlede. Seneste udslip af det farlige stof, der ifølge Miljøstyrelsen kan forårsage kræft, skete så sent som i marts i år. I tirsdags gav både Flemming Rømer (DF), næstformand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, og Freja Brabæk Kristensen (DF), formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget, udtryk for, at de vil vide, hvem der har kendt til de gentagne giftudslip over de seneste år.

Underdirektør Jan Olsen kunne fortælle, at der på bestyrelsesmøderne bliver orienteret om anlæggets drift, men han vidste ikke, om dioxiner har været på dagsordenen. Bestyrelsen består af borgmestrene i Hørsholm, Allerød, Rudersdal, Fredensborg og Helsingør Kommune, fordi Norfors er et fælleskommunalt affaldsselskab, men referaterne fra Norfors' bestyrelsesmøder er ikke tilgængelige på selskabets hjemmeside.

Det mener Carsten Bo Nielsen (V) er en fejl. Han er forbrugerrepræsentant i Fredensborg Forsynings bestyrelse, der forsyner med vand og tager sig af sager med spildevand, kloakker og affald i Fredensborg Kommune.

- Norfors er endt i en situation, hvor de har brug for at genopbygge tilliden til borgerne. Det kan de med åbenhed, og derfor foreslår jeg, at de offentliggør referaterne fra bestyrelsesmøderne. De kan selvfølgelig udelade personlige oplysninger som eksempelvis direktørens løn, for det mener jeg ikke er nødvendigt at oplyse om. Jeg synes, at det vil være passende, at de gør referaterne helt tilbage fra 2014 tilgængelige, da det var der, den første overskridelse fandt sted, siger han og forklarer, at alle referater fra bestyrelsen i Fredensborg Forsyning bliver gjort tilgængelige for offentligheden. Det gælder også for Forsyning Helsingør og Novafos, der forsyner med vand og kloak i Allerød, Hørsholm og Rudersdal.

- De fem kommuner har selskaber som disse, hvor der også er risiko for miljømæssige problemer, og de offentliggør alle alligevel referaterne. Hvis vi eksempelvis laver overskridelser i Fredensborg Forsyning, vil det stå sort på hvidt, at det er sket. Derfor mener jeg også, at Novafos må kunne spille med åbne kort, lyder opfordringen fra Carsten Bo Nielsen, som understreger, at der er poster, som eksempelvis direktørens løn, som ikke er med i referaterne.

Underdirektør i Norfors Jan Olsen bekræfter, at referaterne fra bestyrelsesmøderne ikke ligger på selskabets hjemmeside.

- Det gør de ikke, og det har de ikke gjort i de 50 år, vi har eksisteret, siger.

Hvad er argumentet for, at de ikke gør det?

- Det er bare ikke noget, der er blevet taget stilling til.

Vil I følge Carsten Bo Nielsens råd?

- Det vil vi lade bestyrelsen tage stilling til, for det er deres møder, men der er jo ikke noget hemmeligt ved dem. Men det er bestyrelsens beslutning at tage - ikke vores. Det er da klart, at der indimellem er lukkede dagsordener, når det handler om kontraktforhandlinger, men ellers er der ikke noget hemmeligt i dem, siger Jan Olsen.