Se billedserie Fotografer i alle aldre, amatører som professionelle, familier og venner, kan deltage ? og man er velkommen til at indsende flere bidrag. Foto: Nivaagaards Malerisamling

Send til din ven. X Artiklen: Genskab kunst med et kamera Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genskab kunst med et kamera

Nivaagaards Malerisamling inviterer til at give samlingens kunstværker nyt liv i egne fortolkninger anno 2021.

Fredensborg - 10. februar 2021 kl. 08:06 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Da den hollandske kunstner Jan Steen malede »Børnenes måltid« i 1665 anede han næppe, at maleriet næsten 400 år senere kunne minde dem om hverdagen med hjemmeskole og hjemmearbejde under en pandemi.

Måske? Maleriet er i al fald et af de kunstværker, som publikum nu kan nyfortolke med eget kamera.

»I en tid, hvor kunsten er lukket ned, og vores tilværelse er begrænset, har vi brug for at tage nye livtag med såvel kunsten som hverdagen. Fotokonkurrencen »Ned fra væggene - genskab kunsten med dit kamera« opfordrer alle interesserede til at komme ud i naturens mange smukke landskaber, se nærmere på de menneskelige relationer og hjemmets betydninger og bruge museets kunstsamling til at få et nyt blik på de små detaljer, der skaber store billeder«. skriver museet i en pressemeddelelse.

Fotokonkurrencen finder sted fra februar måned frem til og med 2. påskedag den 5. april 2021, hvorefter alle indsendte bidrag bliver gennemgået af et dommerpanel bestående af billedkunstner Anette Harboe Flensburg og museumsdirektør Andrea Rygg Karberg.

Med sønnike på skødet? Der er tre kategorier, hvor man kan bruge sit kamera til at genskabe kunsten.

1. Landskabsbilleder:

Skal det være en skovsø eller et bugtende snelandskab, med Kronborg eller Hven i baggrunden? Find det sted, hvor et af samlingens mange landskabsbilleder er malet - eller hvor det kunne være malet. Hvordan ser det ud i dag? Fotografer stedet anno 2021 i din fortolkning - eller genskab et af samlingens landskabsmotiver fra et sted, der ligner.

2. Opstilling (Stilleben/nature morte)

Skal det være en skinke eller en blomsteropsats? I bestemmer! Skab den fotografiske opstilling ud fra det motiv i samlingen, som inspirerer mest.

3. Familieportrætter:

Skal det være far med søn på skødet, mor der efterligner madonna-billeder eller de uvorne børn omkring måltidet? Giv jeres personlige bidrag til familieportrætter anno 2021 inspireret af vores samling.

Billeder skal indsendes i den højest mulige opløsning, det gælder også for billeder taget med en smartphone. Ved indsendelse af fotobidrag til konkurrencen giver man som deltager automatisk Nivaagaards Malerisamling brugsretten over det indsendte billedmateriale til brug for den pågældende konkurrence og aktiviteterne omkring denne, fremgår det af museets beskrivelse af konkurrencen.

Sådan er reglerne I øjeblikket er museet lukket, men samlingen ligger digitalt via www.nivaagaard.dk/samling, hvor man kan lade sig inspirere. Resultatet skal sendes via e-mail til kbk@nivaagaard.dk sammen med:

Titel på kunstværk fra samlingen, som har inspireret dig

Titel på det nye fotografiske værk

En kort beskrivelse af billedet

Begrundelse for valg af motiv

Fulde navn og bopæl

Bidragene kan indsendes i hele perioden frem til 5. april, hvor Nivaagaards Malerisamling løbende vil vise et udvalg på museets Facebook og Instagram.

Fredag den 9. april bliver vinderne af 1., 2. og 3. præmien udnævnt med en videohilsen fra dommerne, der annonceres via museets nyhedsbrev, hjemmeside og sociale medier. Vinderne vil efterfølgende blive udstillet i Nivaagaards Malerisamlings havefoyer og indgangsparti til forårets udstilling 'En skønsom blanding', der viser værker fra museets samling, som publikum ikke har kunnet opleve længe.

Se i billedserien et eksempel på, hvordan et bidrag kan se ud.

relaterede artikler

Guld fra arkivet: Gamle skitser fortæller om rigmandens drøm 05. januar 2021 kl. 06:44