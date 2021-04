Et åbent vindue varslede, at der måske ville ske noget. Pludselig, imens der blev sunget Papirklip for Dronningen, viste hun sig i døren, der blev åbnet. Foto: Allan Nørregaard

Gense billederne fra sidste år: Dronningen vinkede til folket foran sit slot

Flere hundrede mennesker fik et glimt af en vinkende og smilende Dronning Margrethe, da hun trådte frem i døren til Fredensborg Slot.

Det skete for et år siden, da Hendes Majestæt måtte aflyste sin 80 års fødselsdag under Coronaens 1. bølge.

På slotspladsen foran Fredensborg Slot var mange mennesker dog samlet for - med afstand - at vifte med flag og synge for Dronningen, ikke mindst klokken 12.00, hvor store dele af Danmark sang »Papirsklip« for dronningen.

I Fredensborg, på den store ydre slotsplads i Fredensborg, blev sangen afbrudt af hurra-råb, da dronningen viste sig.