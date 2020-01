For 11 år siden lukkede posthuset i Fredensborg, og siden har bygningen stået tom. Nu er der mulighed for, at der bliver sundhedhus i bygningen. Foto: Allan Nørregaard

Gennembrud: Posthus kan blive lægehus

Fredensborg - 28. januar 2020 kl. 12:38 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De seneste års lægemangel i Fredensborg By kan være på vej mod en afslutning. Byrådet har mandag aften taget en principbeslutning om, at borgmester Thomas Lykke Pedersen må forhandle med ejerne af byens gamle posthus.

Det ligger på kanten af den lille rundkørsel for enden af Jernbanegade i Fredensborg, og posthuset har stået tomt i mange år. Nu tilbyder ejerne, at kommunen kan leje sig ind for at skabe et sundhedshus, og det er de forhandlinger, der nu skal afsluttes.

- Jeg er rigtig glad som borgmester i dag, fordi det er noget, som vi har arbejdet på i lang tid sammen med lægerne i Fredensborg. I budgetforliget blev vi enige om, at der skulle afsættes op mod 30 millioner kroner til et sundhedshus, og nu er vi ved at finde en løsning, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

I de seneste år har de privatpraktiserende læger haft svært ved at finde egnede lokaler i Fredensborg, og det har betydet, at over 2.000 mennesker kører udenbys for at komme til læge. Læge Henrik Rømer vil gerne udvide sin praksis med en ekstra læge, men han har ikke plads i de nuværende lokaler, som han deler med Lea Wieghorst Knudsen, der også er interesseret i at blive en del af en større praksis.

Hans Nissen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget, er også glad for beslutningen, og han lægger stor vægt på, at det bliver kommunen, er står for at udvikle sundhedscentret og derefter udleje til lægerne.

- Det er vigtigt, at vi ikke skaber et lægehus bare for enkelte læger, der jo kan flytte deres praktisk, hvis de vil noget andet. Vi skaber et sundhedshus med en række funktioner, som vi kan få gavn af som kommune. Det bliver et fællesskab, der kan være med til at tiltrække flere læger til byen, siger Hans Nissen.

