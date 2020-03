Visualisering af Fremtidens Nivå Bymidte - set fra tunnellen ved stationen. Nu kan lokalplanen for 1. etape komme i høring her i foråret.

Send til din ven. X Artiklen: Gennembrud: Aftale om Nivå Bymidte er forhandlet på plads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gennembrud: Aftale om Nivå Bymidte er forhandlet på plads

Fredensborg - 03. marts 2020 kl. 08:51 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredensborg Kommune og KFI Erhvervsdrivende Fond har nu indgået den endelige aftale om de fremtidige ejerforhold og anlæg af nye veje på de arealer, hvor Fremtidens Nivå Bymidte skal realiseres og hvor Nivå Centeret ligger i dag.

Læs også: Drømmearbejdet om ny bymidte er netop for borgerne

Det betyder, at det nu er muligt at gå videre med en lokalplan for 1. etape af Nivås nye bymidte - og en samlet udviklingsplan. AFtalen er godkendt i både byrådet og KFI's bestyrelse, og den beskriver de fremtidige ejerforhold, fordeling af arealer, købsoptioner, fordeling af investeringer i veje mv.

- Det er en helt afgørende aftale, som vi nu har fået på plads og som bliver afsættet for realiseringen af de store visioner, vi har for Nivå med nye boliger, butikker og ikke mindst kommunens meget store investering i Generationernes Hus med Nivås nye skole, plejecenter, bibliotek og forhåbentlig også en svømmehal. Jeg kan derfor kun være yderst tilfreds med, at vi nu er nået i mål efter en lang og kompliceret forhandlingsproces, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) i en pressemeddelelse.

KFI's direktør med det overordnede ansvar for projektet, Peter Lange, er også tilfreds:

- Vi ved, at både Nivås borgere og såvel de nuværende som de kommende forretningsdrivende ser frem til, at vi snart kommer i gang med at bygge en ny, flot og spændende Nivå Bymidte med masser af liv og handel. Derfor er vi - KFI - meget glade for, at denne aftale er i hus, så vi for alvor kan komme i gang med planlægning og projektering af de kommende byggerier, uddyber Peter Lange.

Det næste vigtige skridt er vedtagelsen af en ny lokalplan og en samlet udviklingsplan for bymidten:

- Jeg ser frem til, at vi kan sende et forslag til lokalplan i høring i løbet af april, så vi forhåbentlig har hele plangrundlaget på plads i løbet af efteråret. Når det er tilfældet, kan KFI umiddelbart begynde at rive ned og bygge, forklarer Lars Simonsen (R), der er formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

I løbet af foråret skal byrådet også vedtage den endelige strategiske udviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte, som er udviklet og formuleret på baggrund af en meget omfattende borgerinddragelsesproces, inddragelse af ekspertviden om byudvikling samt en lang række tekniske undersøgelser, fremgår det af pressemeddelelsen.

relaterede artikler

Nye papirer forklarer mærkelig forsinkelse af ny bymidte 01. november 2019 kl. 05:35