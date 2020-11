Genbrug: Skab værdier ud af dit affald

Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg har inviteret direktør Annemette Fuglsang fra Renosyd til et inspirationsoplæg som led i de digitale naturmøder, der i dette efterår afvikles i samarbejde med Helsingør Folkeuniversitet og Fredensborg Kommune. Et af emnerne er blandt andet værdiparker.

"Renosyd vil med en værdipark give kunderne en markant oplevelse af, at "her smider vi ikke affald ud - men når vi sorterer, behandler og udnytter det, vi smider ud, rigtigt - ja så har det værdi!". Værdiparker virkeliggør Renosyds vision om, at vi vil forandre affald til værdi for fremtiden,", sådan siger Annemette Fuglsang om værdiparken i Skanderborg, der er den første af flere genbrugspladser, der udvikles til Værdiparker.