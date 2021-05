Genåbning: Tre lærere dannede nyt band under coronanedlukning

Det er trioen Los Profesores, der blev dannet at tre guitarlærere fra Fredensborg Musikskole under nedlukningen.

De tre lærere var blevet trætte af at man ikke kunnet spille sammen på grund coronanedlukningen. Musikskolens elever har været hjemsendt ligesom folkeskolens. Og hjemme foran skærmen kan man spille for hinanden, men ikke med hinanden.

Derfor dannede de guitartrioen ´Los Profesores´ ('Guitarlærerne') og kastede sig over en række af deres yndlingsnumre.

Det er blevet til et repertoire af superhits lige fra klassiske stykker som Albinonis Adagio, over forrygende, argentinsk tango til 'The King of Pop', Michael Jackson.