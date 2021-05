Genåbning: Motionsløbere var igen samlet til fællesstart

For første gang i mere end et år var deltagerne igen mødtes til fællesstart i lørdagens Tour de Fredensborg

Lørdag brød solen igennem skyerne, og der var glade smil hos deltagerne, som for første gang i mere end et år, var samlet til fællesstart i et Tour de Fredensborg-arrangement.