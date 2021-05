Se billedserie Lørdag kunne Lone Nielsen fejre to års jubilæum i de nye lokaler i Humlebækcenteret. Foto: Per Frost Henriksen

Genåbning: Butik fejrede to års fødselsdag for fuld musik

Indehaver Lone Nielsen har benyttet nedlukningen til at flytte og indrette butikken i nye lokaler, hvor hun har fået dobbelt så meget plads

Fredensborg - 31. maj 2021 kl. 11:55 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Indehaver af butikken By Lilla, Lone Nielsen kunne i lørdags fejre to års fødselsdag i Humæbækcenteret for fuld musik. For i dagens anledning havde hun hyret bandet 'Flying momets ' til at stå for underholdningen. Og det faldt i god jord hos de mange, der nød musikken i det gode vejr.

Samtidig kunne hun indvie de nye lokaler som hun har benyttet nedlukningen til at sætte i stand og nu er flyttet ind i.

"Jeg har fået dobbelt så meget plads," siger hun til Uge-Nyt.

Svær begyndelse Det har ellers været op ad bakke for Lone Nielsen, der for tor år siden for første gang kunne slå dørene op til sin nye butik. Første år kæmpende hun for at butikken i gang, så kom den første coronanedlukning, hvor butikken var lukket i tre måneder.

Siden har Lone Nielsen på udkig efter tomme lokaler i centeret.

"Det handler om at blive set: Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed," siger hun.

Og ved indgangen til 2021 overtog hun de nye lokaler som hun nu har fået sat i stand og er rykket ind i.

Mere liv i butikken Efter hun nu er åbent igen er der kommet flere kunder i butikken.

"Det er dejligt at der er kommet mere liv i butikken. Folk har virkelig savnet at kunne komme ud og det mærker vi også," siger hun.

Men i og med, at hun nu har fået mere plads, er der også kommet nye varer i butikken.

Eksempelvis har hun fået en ny afdeling med tøj og sko, hvor sidstnævnte ikke har været i butikken før.

Derudover har hun fået en aftale med én der sælger delikatesser i butikken.

I den forbindelse har hun fået en aftale i stand med den lokale gin-producent Henrik Elsner.

Samtidig har hun afholdt en række særlige events som er blevet meget populære.

"Vi har lave ét med gin og bobler," siger hun og tilføjer at hun cirka en gang om måneden regner med, at afholde et event, hvor der er plads til 20 gæster.