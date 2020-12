På grund af gasudslip måtte beredskabet evakuere to daginstitutioner i Humlebæk. Arkivfoto.

Gasudslip: To daginstitutioner evakueret i Humlebæk

Beredskabet måtte torsdag evakuere to daginstitutioner efter gasudslip

Lugten af gas i det fri fik torsdag klokken 15.35 en borger på Solvangsvej i Humlebæk til at kontakte politiet.

Politi og brandvæsen blev sendt til stedet, ligesom et gasselskab blev kontaktet, der ville sende en tekniker.

For en sikkerheds skyld blev to børneinstitutioner i den umiddelbare nærhed evakueret og klokken 16.42 havde den udsendte tekniker fra gasselskabet fået lukket for gassen, således området igen kunne vende tilbage til normalen. Det fremgår af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi.