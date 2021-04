Den nye bestyrer Helle Kleist får det daglige ansvar for madlavning og drift. Privatfoto.

Garnbutik overtager café og genåbner med nyt navn

Garnvärk har overtaget Madkollektivets Deli i No. 16, der onsdag åbner efter fire måneders coronanedlukning

Fredensborg - 21. april 2021 kl. 09:13 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Efter fire måneders coronanedlukning kan cafeen i No. 16 i Jernbanegade i Fredensborg onsdag slå dørene op igen. Der er dog sket en del siden cafeen blev coronalukket i december. For i mellemtiden har den fået ny ejer og åbner under navnet Café No 16. Det fortæller Nina Larsson, der er indehaver af garnbutikken Garnvärk, og medstifter af butiksfællesskabet No 16.

"Vi åbner med nyt menukort og en ny bestyrer, der er ansat af Garnvärk," siger hun til Uge-Nyt.

Ny bestyrer Den nye bestyrer er Helle Kleist som får det daglige ansvar for madlavning og drift. Helle Kleist har igennem syv år drevet sin egen café på Frederiksberg og har desuden leveret hjemmelavet bagværk til mange kendte caféer i hele Nordsjælland, heriblandt Esrum Kloster. Helle Kleist er selv bosiddende i Dronningmølle men er opvokset i Espergærde.

Coronapas Selv om cafeen nu kan åbne igen, så bliver det dog ikke for fuldt blus, fortæller Nina Larsson.

"Der er lagt op til en 'soft opening' med et begrænset menukort den første uge eller to indtil de nye coronarestriktioner er blevet hverdag," siger hun.

Samtidig skal borde til indendørsservering bookes enten ved personligt fremmøde eller med sms til tlf. 27295116 eller tlf. 22121610 den lovpligtige halve time før fremmøde.

"Vi håndterer de nye coronarestriktioner ved at alle, der skal sidde ned i butikken skal vise coronapas," siger hun.

Lokale leverandører I den nye cafe lægges der vægt på lokale leverandører, fortæller Nina Larsson.

"Vi har valgt flere Nordsjællandske leverandører til Café No.16 fordi vi arbejder med et minimum af spild - og så giver det god mening også at fokuserer på et minimum af transport på vores råvarer," siger hun og tilføjer::

"Der er blandt andet økologisk espresso fra Strandvejsristeriet i kaffemaskinen, most fra Kagerup Most, som brygges på Esrumkloster på køl, al bagværk er bagt med mel fra Nordsjællands Fællesmølleri og osten i vores hjemmebagte sandwiches er fra Humlebæk Mikromejeri. Udvalget er økologisk på hovedvarer som mel og mælk," siger hun.

Menuen skifter Det er også vigtigt, at menukortet følger sæsonen, fortæller Nina Larsson.

"Der er morgenmad, frokost og en lun ret på menuen og udvalget vil skifte fra dag til dag, så vi kan bruge sæsonens råvarer og arbejde med at bruge det vi har. Derfor kan du den ene dag opleve den hjemmelavede pesto er lavet på basilikum mens den næste dag er lavet på gulerodstoppe og persille," siger hun og tilføjer:

"Inden for kort tid begynder vi igen at have hjemmelavede delivarer i køledisken, så du kan få pesto, humus, salater og andre delivarer med hjem. Traditionen med friskbagt brød bringer vi også videre fra Madkollektivets Deli og der vil både være mulighed for at få dagens udvalg af hjemmebagt rugbrød, surdejsbrød og foccacia med hjem," siger hun.