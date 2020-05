Gadelys udskiftes over fire år

Læsere, der har fulgt med i avisen dækning af emnet, vil her bemærke, at der tidligere alene har været nævnt tallet 11,8 millioner. Det egentlige udgiftsbehov er væsentlig højere. Investeringen forventes at give et fald på 41 procent i strømforbruget til gadebelysningen og langt bedre driftssikkerhed efter en årrække, hvor gadelamper i særlig Humlebæk, Nivå og Kokkedal har haft svært ved at klare det fugtige vintervejr. Investering har ifølge regnestykkerne tjent sig hjem i løbet af 10-11 år, og der lægges op til at finansiere de 11,8 millioner kroner så vidt muligt fra kassebeholdningen, men der ligger i den politiske beslutning en mulighed for at lånefinansiere via særlige klimalån, som kommunerne kan få.