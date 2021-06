En anden grund til, at David Witt har sat hegn op, er, at han ønsker at have kvæg, forklarer han. Foto: Thomas Kellermann

Send til din ven. X Artiklen: Gårdejer: - Der skal ikke være nogen sti Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Gårdejer: - Der skal ikke være nogen sti

David Witt holder fast i, at han har privat ejendomsret og er selv rygende uenig i, at der overhovedet er tale om, at der eksisterer en sti.

Fredensborg - 04. juni 2021 kl. 06:55 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Siden den gamle ejer af Brogården blev syg og døde, har folk taget sig friheder, de ikke har haft lov til, som de blev ved med, efter David Witt sidste år overtog gården.

Læs også: Kampen om en lille sti er blevet til en lokal krig

Sådan lyder forklaringen fra manden selv, der har sat hegn op i skellet af sin ejendom og blokeret dér, hvor flere mener, der i flere årtier har været en sti.

- Vi siger så, at vi vil ikke have færdsel på vores ejendom uden vores tilladelse, og det synes jeg ikke, der er noget odiøst i, siger han..

Han bliver samtidig bakket op af andre lokalborgere, herunder en lodsejer, hvis grund også omfatter det omtalte skel, en tidligere landmand, der har drevet jorden og den tidligere ejer af Brogårdens søn.

- Vi har så længe, jeg kan huske det, gjort 'turister' opmærksom på, at de var på privat grund. Der har aldrig været etableret en trampesti over vores jord eller adgangsret, lyder det blandt andet i erklæringerne fra de førnævnte, som David Witt har tilsendt kommunen.

Her løber den sti, lokalborgerne mener har været der flere årtier, som forbinder Langerødvej med skoven Danstrup Hegn

Anderledes fortolkning Han mener ligeledes, der er tale om »bøllemetoder«, da medlemmer af Landsbylauget opsøgte ham, efter han havde overtaget gården.

- Det synes jeg, det er, når man kommer så mange gange og siger, man gerne vil have en sti. Hvis jeg skal være ærlig, var det en ubehagelig oplevelse.

Men der er trods alt 14, der har tilkendegivet, at de mener, der altid har været en sti, og flere af dem siger, den går mange årtier tilbage. Siger du, de lyver?

- Det skal jeg ikke afgøre. Jeg kan bare fortælle dig, hvad jeg mener, ud fra det fakta, jeg har. Vi må være enige om, at jeg har ejendomsret til det jord, jeg har købt. Det er vel dansk lovgivning. Hvis kommunen afgør noget andet, må vi jo gå videre med sagen. Jeg har en anden fortolkning end nogle andre borgere, og det er vel fair nok. Og vi har udsagn fra en anden lodsejer, den tidligere ejeres søn og en tidligere landmand om, at disse 14 personer ikke oplyser sandheden og de faktiske forhold.

Stigruppen kalder blandt andet David Witts handlinger for selvtægt. Et begreb, han dog vil bruge til netop at karakterisere noget af det, han mener at være blevet udsat for.

- Vi har været udsat for hærværk i forhold til, at vores landmålerstokke, som landinspektøren har opsat, er blevet fjernet flere steder.

Kommunen har vurderet i et udkast til en afgørelse, at der findes en sti med rekreativ værdi, som du burde genetablere. Gør det noget indtryk på dig?

- Jeg har stadig ikke set nogen afgørelse, så nej. Heldigvis lever vi et retssamfund. I så fald må vi gå videre til sidste instans, for der har aldrig været nogen sti, og der skal ikke være nogen sti. Jeg er ikke af den opfattelse, at jeg skal have tilladelse til at sætte hegn op på min ejendom, siger han og fortsætter:

- Eftersom hegnet er opsat, fordi vi har kreatur gående på ejendommen for at skabe et bedre naturområde, så bliver det svært at passe på miljøet, når enkelte ønsker en sti, som skærer gennem dette område til gene for dyrelivet på grund af folks løse hunde og skrald.

Han tilføjer, at han i givet fald vil respektere, hvis en dom »i sidste instans« lød, han skulle reetablere en sti. Dermed henviser han til, at han ville prøve sagen i Naturklagenævnet, såfremt kommunen udsteder ham et påbud.

- Men sidste instans er at sætte sagen på spidsen, da vi har en forhåbning om, at byrådet selv kan vurdere, at der aldrig har gået en sti, og det er enkelte borgere, der prøver med vold og magt at fremprovokere en sti, som aldrig har været der, siger han.