Gå på opdagelse i de skæve hverdagsdetaljer

Fredensborg - 02. maj 2021 kl. 10:32

Når kulturhusene igen kan åbne, så vil Fredensborg Kommunes borgere opleve noget nyt, når de kommer i Multisalen i Egedal Byens Hus i Kokkedal.

Med afstand og jævnlig afspritning under arbejdet med ophængningen er 12 værker med titlen "Replacing" af billedkunstner Mette Gitz-Johansen kommet op at hænge. Knagerækker, hylder set nedefra, toppen af en el-kedel - ting, de fleste kender - er tegnet som det fotografi, de fleste har prøvet at komme til at tage ved en fejl.

Værkerne er udlånt af Statens Kunstfond og har tidligere hængt på den danske ambassade i Washington. Egentlig skulle værkerne have været oppe at hænge i Egedal Byens Hus i efteråret 2020, men pga. pandemiens omfang i USA kunne de først komme til Danmark i begyndelsen af 2021. Indramningen har Statens Kunstfond valgt at ændre, så den passer til de nye vægge, de nu hænger på, i Egedal Byens Hus.

- I Kunstfonden oplever vi en stor efterspørgsel på kunst fra kommuner, der gerne vil gøre kunst til en del af borgernes hverdag. Det vil vi gerne bakke op om. Derfor er vi også glade for at kunne låne værker til det smukke hus, der danner ramme om så mange aktiviteter for forskellige borgere, lyder det fra Johanna Lassenius, konsulent i Statens Kunstfond, i en pressemeddelelse.

- Jeg håber, at Mette Gitz' værker vil give alle, der kommer her en god kunstoplevelse, og at både børn og voksne vil have lyst til at gå på opdagelse i værkernes skæve hverdagsdetaljer - og måske sætte gang i nye samtaler og fællesskaber, fortsætter hun.

Værkerne kan ses af brugerne i Egedal Byens Hus og ved offentlige arrangementer.