»From here to nowhere« og Drifting through« er blandt malerierne der i øjeblikket er udstillet på KulturStationen. Foto: Ege Arp-Hansen.

Gå på opdagelse i Ege Arp-Hansens univers

Humlebæk: Indtil 6. december 2020 kan man besøge Ege Arp-Hansens tre måneder lange separatudstilling »origin« på KulturStationen i Humlebæk. I modsætning til de 50 mindre malerier vist på udstillingen »from here to nowhere« i Galleri Nybro i København tidligere på året, fokusere »origin« på 33 værker i Arp-Hansens måske foretrukne størrelsen 145 x 115 cm. Mest hængt op i grupper på to og to, såkaldte diptykoner. Der er også to større ophængninger, den største, »forever and a day«, er 11,5 meter langt.