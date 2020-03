For at undgå misforståelser bemærker radioen, at lytterne ikke skal frygte ? eller glæde sig til ? en gudstjeneste på to timer, da der også vil være andre indslag. Foto: Radio Humleborg

Gå i kirke hos Radio Humleborg

Planen er at gentage de efterfølgende søndage, så længe kirkerne er lukkede. For at undgå misforståelser bemærker radioen, at lytterne ikke skal frygte - eller glæde sig til - en gudstjeneste på to timer, da der også vil være andre indslag.