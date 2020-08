Fynbo snuppet med hash i centret

En 23-årig mand fra Årslev blev onsdag aften klokken 19.43 sigtet for at være i besiddelse af hash, oplyser Nordsjællands Politi. Manden blev truffet af en patrulje på stien ved Nivå Center, og da det vidste sig, at han tidligere havde fået opholdsforbud på stedet, blev han samtidig sigtet for overtrædelse af opholdsforbuddet.