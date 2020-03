Fugletur ved Nivå Bugt

- Vi følger årets gang ved Nivå og lytter til sang og kald fra de fugle, som lever i Nivås varierede natur, lyder det fra Fugleværnsfonden, som står for turen.

Den er for alle, som ønsker at lære lidt mere om vores hjemlige fugle og det spændende dyre- og planteliv, som Nivå også byder på. Lige nu kan man opleve en lang række rastende og fouragerende fugle, som lægger deres vej forbi, heriblandt: toppet lappedykker, lille skallesluger, ederfugl, hvinand, strandskade og vibe. MAn kan lære at kende forskel på dem alle med Fugleværnsfondens kyndige fuglekender og naturvejleder, Allan Gudio Nielsen ved hånden.