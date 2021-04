I løbet af påsken har Katrine Stendal måtte rykke aftaler med 30 kunder. Arkivfoto: Peter Mailand

Send til din ven. X Artiklen: Frisør har udskudt 30 aftaler: "Det er ikke helt fair konkurrence" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frisør har udskudt 30 aftaler: "Det er ikke helt fair konkurrence"

For Katrine Stendal, er det et hårdt slag, at hun først må åbne sin salon mandag den 12. april

Fredensborg - 06. april 2021 kl. 15:05 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Det der skulle have været en fest af en genåbning efter påske, er for mange forretningsindehavere i Fredensborg Kommune blevet til et hårdt slag efter, at genåbningen indenfor kommunegrænsen er udskudt i en uge.

Selvom frisørsalonerne i resten af landet kan åbne deres saloner, så gælder det ikke frisørerne inden for kommunegrænsen, da den er en af fem kommuner, som sundhedsmyndighederne har vurderet har et for højt smittetryk.

Indehaver af salon Stendal i Fredensborg, Katrine Stendal undrer sig over nedlukningen.

"Jeg synes, at det er meget værre denne gang. Det er hårdt, at det er de liberale erhverv de lukker og jeg synes ikke, at det er helt fair konkurrence. For det er jo kun os i Fredensborg Kommune der ikke må åbne, så kunderne kan jo bare tage til Hillerød eller Helsingør," siger hun.

Katrine Stendal bor selv i Helsingør og da Uge-Nyt får fat i hende, understreger hun, at hun ikke har meget tid. For siden nyheden kom frem i sidste uge har hun haft travlt med at kontakte i alt 30 kunder, der skulle have været klippet i denne uge.

"Det er desværre sådan, at de kunder der skulle have haft en tid i denne uge nu kommer bagerst i køen, for jeg har ingen ledige tider før i maj," siger hun.

Kan ikke arbejde mere Katrine Stendals salon har været siden midten af december og selvom hun gerne ville tage flere kunder ind, så kan hun ikke.

"Jeg har kun to arme og to hænder og kan jeg ikke arbejde fra morgen til midnat, for jeg er bare et menneske. Men det er da vildt frustrerende," siger hun og tilføjer:

"Jeg har nogle heldigvis loyale kunder så jeg krydser fingre for, at det også er svært for dem at finde tider hos andre frisører," siger hun.

Katrine Stendal åbnede sin salon i Fredensborg for fire år siden. Og siden har hun forsøgt at bygge sin forretning op.

Men selv om hun kan åbne sin forretning igen på mandag, har hun ikke overblik over hvad coronakrisen har kostet.

"Jeg har ikke været på arbejde i tre en halv måned, og det er en mærkelig tid vi lever i og vi er jo midt i det, så det er for tidligt at status," siger hun til Uge-Nyt.