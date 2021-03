Her i Egedalsvænge i Kokkedal går test-ambassadører i denne weekend fra dør til dør for at få folk til at lade sig teste for Covid-19.

Send til din ven. X Artiklen: Fredensborgs Covid-19 smittetal galopperer: Næsthøjeste i landet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fredensborgs Covid-19 smittetal galopperer: Næsthøjeste i landet

Fredensborg - 06. marts 2021 kl. 16:27 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen

For anden dag i træk er Fredensborgs incidenstal for Covid19 det næsthøjeste i landet. Lørdag blev det målt til 201,2 - med 82 nye smittede. Fredag var incidenstallet 191,3 med 78 smittede, så nu tager kommunen og Styrelsen for Patientsikkerhed affære.

Læs også: Der stemmes dørklokker i Kokkedal efter stigende smitte

Testambassadører skal stemme dørklokker i Kokkedal. Styrelsen for Patientsikkerhed sender ti ansatte og en indsatsleder til Kokkedal, der er hårdt ramt af Coronasmitte, for at få flere borgere til at lade sig teste. Det oplyser Fredensborg Kommune lørdag eftermiddag i en pressemeddelelse.

- Allerede i denne weekend bliver "testambassadører" fra Styrelsen for Patientsikkerhed tydelige profiler i Egedalsvænge i Kokkedal. Iklædt synlige veste går de fra dør til dør med det klare mål at få endnu flere borgere til at lade sig teste og dermed banke coronasmitten ned.

- Vi er glade for, at Styrelsen for Patientsikkerhed understøtter den store indsats, som kommunen, boligselskaberne, de boligsociale indsatser, foreninger og en masse gode frivillige kræfter allerede yder. Smittetrykket er især højt i Egedalsvænge og det er derfor også her, at styrelsen i første omgang koncentrerer indsatsen, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

- Vi skal banke smitten ned meget hurtigt, og jeg vil derfor de kommende dage afsøge alle muligheder for, at vi kan udvide både testmuligheder og smitteopsporingen, for dette er en situation, som vi på ingen måde vil acceptere udvikler sig yderligere i Fredensborg Kommune, lyder det fra borgmesteren.

Styrelsen for Patientsikkerheds medarbejdere stemmer dørklokker i Kokkedal lørdag den 6. marts i tidsrummet kl. 16 til 20 og søndag den 7. marts mellem kl. 10 og 16.

I Kokkedal er testcenteret i Egedalshallen - Holmegårdsvej 3 - åben alle ugens dage kl. 8-20. Ingen tidsbestilling - bare mød op.

På www.fredensborg.dk/corona er der bl.a. yderligere information om, hvor det er muligt at lade sig teste - både kviktekst og PCR-test.