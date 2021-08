Jørns Utzons gårdhuse fra 1963 har længe været et tilløbsstykke for arkitekturinteresserede danskere. Nu åbner Realdania et lille museum, hvor beboerne selv skal vise rundt. Arkivfoto. Foto: Allan Nørregaard

Fredensborghusene bliver museum, hvor frivillige viser rundt

1. september åbner Realdania et lille museum i fælleshuset, hvor frivillige beboere skal vise rundt og holde foredrag én dag om ugen

Fredensborg - 26. august 2021 kl. 10:26 Af Peter Mailand

De populære gårdhuse som Utzon tegnede i 1963 har længe været et tilløbsstykke for arkitekturinteresserede danskere. 1. september åbner Realdania et lille museum i fælleshuset, hvor frivillige beboere viser rundt og holder foredrag én dag om ugen.

De 77 karakteristiske takkede gule række- og gårdhavehuse, der ligger i udkanten af Fredensborg, er opført med inspiration fra kinesisk og japansk bygningskultur.

Samlingsstedet for beboerne er fælleshuset, der nu åbner som Utzon Museum Fredensborg. Museet vil foreløbig være åbent én dag om ugen - desuden vil der være mulighed for at besøge enkelte huse i området med udgangspunkt i museet efter særlig aftale.

Formålet med museet er, at skabe en synlig fortælling om Jørn Utzon og Fredensborghusenes balance mellem fællesskab og privatliv, fortæller Jacob Saxild, der er formand for museets bestyrelse: "Alle arbejder frivilligt - og vi glæder os til, at formidlingen nu får forbedrede rammer til gavn for flere mennesker i form af f.eks. museumsbutik, café og mulighed for filmforevisninger," siger han i en pressemeddelelse.

Det nye museum er etableret i forbindelse med en renovering af fælleshuset og støttet af den filantropiske forening Realdania.

Et stærkt fællesskab Utzon Museum Fredensborg, vil have skiftende udstillinger - blandt andet med genstande udlånt fra Utzon Center Aalborg. Men husene og bofællesskabet på det nordsjællandske bakkedrag er en oplevelse i sig selv, fortæller projektchef i Realdania, Henrik Lund:

"Fredensborghusene er et af Jørn Utzons fineste boligbyggerier og har i over 60 år også dannet ramme om et bofællesskab for seniorer, der på mange måder har været forud for sin tid. Her er plads til at være sig selv - men også til fællesspisning og mange sociale traditioner. Samtidig mødes beboerne i et stærkt fællesskab om formidlingen af husenes historie. Vi er glade for både at kunne sikre et arkitektonisk værk og samtidig styrke formidlingen af vigtig dansk bygningskultur," siger han.

Fakta Fredensborghusene er en selvejende institution stiftet af Danes Worldwide for at skabe en boligbebyggelse for hjemvendte danskere, der har boet i udlandet.

Opført i 1962-63 og fredet i 1987.

Der er fem forskellige hustyper: fire slags gårdhavehuse og et rækkehus. Fælles for dem er, at de er bygget i gule mursten og har gule tegltage. Apteringen i træ er naturbehandlet eller malet rød. De 30 rækkehuse er i to etager med en stue i bygningens fulde højde, hvorfra der er adgang til en mindre gårdhave. De fire typer gårdhavehuse, der i alt udgør 47 boliger, er grundlæggende ens organiseret, men har forskellige størrelser og antal værelser.