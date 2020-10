Simon Smidt Jensen og Susanne Bremer er enige om, at man skal vælge 10. klasse på Fredensborg Skole, fordi det er et tilbud, der hele tiden bliver evalueret og forbedret for at give det bedste tilbud til de unge. Foto: Kim Rasmussen

Fredensborg Skole klæder unge på til tilværelsen

Fredensborg Skole har i fire år taget imod 10.klasseelever. I alle årene har skolen gjort nye tiltag for at udmærke sig - blandt andet får alle eleverne gratis frokost og boksetræning - for det skal være fedt at gå i 10. klasse.

Fredensborg - 02. oktober 2020 kl. 11:41 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Vi skal have alle over åen, lyder den mantra som lærerne, pædagogerne og lederne omkring 10. klasse-tilbuddet på Fredensborg Skole arbejder ud fra. Spørger man skolens leder Susanne Bremer, så handler det at gå i 10.klasse om at blive klar til den videre tilværelse. Om at modnes både fagligt og socialt, så man kan blive klar til at fortsætte i uddannelsessystemet på egen hånd. Det er det, der skal lykkes for alle elever - alle elever skal over åen.

