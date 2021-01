Fredensborg Kommune indfører omfattende rygeforbud

"Det handler grundlæggende om, at vi vil beskytte børn og unge mod at begynde med at ryge. Og alle erfaringer viser, at flere børn og unge begynder, hvis de færdes i miljøer, hvor rygning opleves som en normal og acceptabel ting - fx ved de idrætsanlæg hvor de mødes for at dyrke sport," siger Kristian Hegaard i en pressemeddelelse.

"Derfor er det helt afgørende, at vi får et godt samarbejde med foreningerne om, hvordan vi kan lykkes med at ændre adfærd og vaner, så Røgfrit Fritidsliv også giver mening for dem. Jeg er derfor glad for de mange konstruktive tilbagemeldinger, vi har fået fra foreningerne, efter vi sendte forslaget i om Røgfrit Fritidsliv til udtalelse hos dem. Det tegner godt og jeg ser derfor optimistisk på målet om at sikre en reel røgfri fremtid for vores børn og unge. Vi ved godt, vi ikke kommer 100 pct. i mål med det samme. Men starter vi nu, er der større chance for, at vi kommer i mål med en røgfri fremtid 2030 for den næste generation. Samtidig ser jeg det som en naturlig forlængelse af, at vi altid har været foregangskommune på dette felt og fx som de første i landet indførte røgfri arbejdstid for alle kommunens ansatte," siger han.