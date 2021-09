Knap 12 procent af en ungdomsårgang får en karriere som murer, tømrer eller kontoruddannet, og det er for lidt, lyder kritiken fra Dansk Industri. Arkivfoto. Foto: Volker Kreinacke

Fredensborg Kommune får hård kritik i ny erhvervsundersøgelse

For få faglærte og dårlig mobildækning. Selvom om Fredensborg Kommune rykker tre pladser frem i ny måling, så er der fortsat plads til forbedringer, lyder kritikken fra Dansk Industri

Fredensborg - 03. september 2021 kl. 06:53 Af Peter Mailand

Ifølge Dansk Industris årlige Lokal Erhvervsvenlighedsundersøgelse, er der fremgang at spore for erhvervsvenligheden i Fredensborg Kommune.

Kommunen er nu placeret som nr. 77 ud af 93 mulige, og dermed er kommunen rykket tre pladser frem siden sidste år. Men på trods af fremgangen,, så er der fortsat plads til forbedringer. Det mener formand for DI Hovedstaden, Peter Lanng Nielsen.

"Der er jo fortsat god plads til at forbedre kommunens erhvervsvenlighed, men det er godt at se, at Fredensborg gør fremskridt. Der har i tidligere år har været en ærgerlig udvikling, hvor kommunen er gået tilbage i undersøgelsen og har ligget en del under landsgennemsnittet. Men nu går det igen den rigtige vej," siger han i en pressemeddelelse.

God infrastruktur Især inden for infrastruktur udmærker kommunen sig positivt. Erhvervslivet uddeler særligt roser til kommunen for kvaliteten af det lokale vejnet og medarbejderes muligheder for at benytte kollektiv transport til og fra job.

"Det kunne umiddelbart synes en smule paradoksalt, at virksomhedernes oplevelse af infrastrukturen er forbedret markant, mens kommunens investeringer faktisk er faldet. Forbedringerne i infrastrukturen er dog højst sandsynligt et resultat af tidligere års investeringer, som først bærer frugt nu. Det er derfor vigtigt, at kommunen ikke begynder at nedprioritere investeringer fremover, da det netop er på infrastrukturen, at kommunen har en afgørende konkurrencefordel," siger Peter Lanng Nielsen

Dårlig mobildækning Det er dog langt fra på alle parametre, at kommunen udmærker sig positivt. For eksempel kritiserer erhvervslivet skatter, gebyrer og andel af erhvervsarealer. Derudover er der behov for at give kommunens mobil- og bredbåndsdækning en opstrammer, hvis erhvervsvenligheden skal styrkes.

"Det er ingen hemmelighed, at stadig flere virksomheder bliver afhængige af god digital infrastruktur, hvor brugen af data, teknologi og digitale løsninger er vigtigere end nogensinde før. Det er en lektie, som corona-pandemien har lært os. Det er derfor oplagt og afgørende, at kommunen øger sit fokus på dette, da det ellers ultimativt vil kunne begrænse virksomhedernes fremadrettede muligheder for drift og vækst i kommunen," siger formanden.

For få bliver faglærte Også på uddannelsesområdet, er der plads til forbedringer. Især kunne kommunen med fordel sætte ind for at få flere af kommunens unge til at søge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. I dag søger knap 12 procent af en ungdomsårgang en karriere som murer, tømrer eller kontoruddannet, og det er for lidt mener DI Hovedstadens formand.

"Vi kigger ind i en fremtid, hvor der vil være ekstrem mangel på faglært arbejdskraft, og vi har brug for alle gode kræfter, hvis vi skal have vendt udviklingen. Derfor må jeg opfordre Fredensborg Kommune til at få vedtaget en politik, der kan sikre, at alle kommunens unge kommer i erhvervspraktik, så de får øjnene op for de spændende karrieremuligheder, der ligger i erhvervsuddannelserne," siger Peter Lanng Nielsen. Det lykkedes ikke torsdag at få en kommentar fra formanden for Erhvervsudvalget i Fredensborg Kommune, Lars Søndergaard (V).

FAKTA DI's undersøgelse er Danmarks største, og er udarbejdet for 12. år. Efter sammenlægningen af Dansk Industri og Dansk Byggeri er der blevet udarbejdet en helt ny undersøgelse med udgangspunkt i de to organisationers tidligere undersøgelser.

7770 virksomheder indenfor DI's brancher har svaret på undersøgelsen.

Undersøgelsen er sammensat af tre typer af indikatorer: Et spørgeskema til virksomheder, et spørgeskema til kommunaldirektører og statistik.

Resultaterne er opdelt i ti kategorier, der belyser forskellige centrale områder. Dette gør det muligt at se, hvordan kommunerne klarer sig.

93 ud af landets 98 kommuner er med i undersøgelsen.