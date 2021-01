Fredensborg Kommune: Nej til udvidelse af Per Gyrum Skolen

Se billedserie Beboerne frygter, at der vil komme endnu mere støj, hvis skolen får lov til at udvide. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Forvaltningen i Fredensborg Kommune anbefaler, at Per Gyrum Skolen får afslag på at udvide skolen ved Niverødgården

Står det til Fredensborg Kommune skal Per Gyrum Skolen i Nivå ikke have lov til at udvide skolen med en ny bygning på op til 800 kvadratmeter ved Niverødgården.

Det er indstillingen fra forvaltningen der har udarbejdet et notat inden sagen i næste uge skal behandles i Plan-, miljø og klimaudvalget.

Efter sagen var i høring i sommer er der kommet 119 høringssvar og på baggrund af dem foreslår forvaltningen, at skolen i stedet udvider på Nivå Skole Nord, hvor skolen i forvejen har to bygninger.

"Ud fra en samlet vurdering af de indkomne høringssvar (...), er det administrationens anbefaling at (...) en udvidelse af Per Gyrum Skolen (...) ikke vedtages endeligt, men at der indledes dialog med Per Gyrum Skolen med henblik på at finde en anden løsning på en skoleudvidelse i området, hvor skolen allerede har to bygninger ved Nivå Skole Nord," står der i notatet.

Ny skolebygning Per Gyrum Skolen er i dag fordelt på tre ejendomme og har derfor længe haft et stort ønske om at samle op mod 200 elever på skolen ved Niverødgården. Derfor har skolen søgt om lov til at udvide med en ny skolebygning på op til 800 kvadratmeter.

Digitalt borgermøde Da sagen blev behandlet i byrådet i maj sidste år var kravet, at hovedindgangen på bygningen skulle vendes ud mod haven, for at minimere generne for naboerne.

I juni sidste år blev der også afholdt et digitalt borgermøde om sagen, som der dog efterfølgende var delte meninger om, da flere følte, at de ikke blev hørt.

Efterfølgende var sagen i høring over sommeren og nu har forvaltningen samlet 251 protestunderskrifter og 119 høringssvar.

Klausul ved salget For på den ene side er der tilhængerne af udvidelsen, der argumenterer for, at Fredensborg Kommune solgte ejendommen til Per Gyrum Skolen med mulighed for udvidelse og derfor mener flere, at byrådet bør godkende lokalplansforslaget, fremgår det af notatet.

Høringssvar fra skolen Der er også kommet høringssvar fra selskabet der ejer bygningen og Per Gyrum Skolen, der også argumenterer for, at skolen skal have mulighed for at drive de samme aktiviteter fra ejendommen som kommunen har gjort tidligere, hvor der igennem tiden både har været bibliotek, jobcenter, skole, fritidshjem og pædagogisk-psykologisk rådgivning, fremgår det.

"Ejer skriver også, at de mener, de har ret til udnytte ejendommen inden for rammerne af en købsaftaleaftale indgået med Fredensborg Kommune, herunder at bebygge ejendommen med ny bebyggelse på et samlet bruttoetageareal på indtil 2.384 kvadratmeter," står der i notatet.

Støj og trafikkaos På den anden side står naboerne der frygter, at en udvidelse vil medføre trafikkaos og parkeringskaos særligt ved skolens større arrangementer.

Naboerne frygter også, at der vil komme endnu mere støj fra skolens legende børn efter en udvidelse, skriver beboerformand på Niverødgården, Finn Zøllner.

"Vi er udsat for et helt urimeligt højt støjniveau. Det gælder både inde på gårdspladsen men ikke mindst støj fra skolens boldbane og grønne områder. Vi er tvungne til at holde vores døre og vinduer (både mod gårdspladsen og mod de grønne områder) lukket hver eneste skoledag fra kl. 8 til ca. 14.30," skriver han.

Naboerne frygter desuden, at flere beboere vil flytte fra området efter en udvidelse og at det vil medføre huslejestigninger for de tilbageværende. Derfor peger naboerne på, at skolen skal udvides et helt andet sted.

"Der er generelt forslag fra naboerne om at finde en anden placering for skolens udvidelse eksempelvis området omkring Nivå skole Nord, hvor skolen i forvejen ejer to bygninger," står der i notatet fra forvaltningen.

Som nævnt skal sagen behandles på mandag i Plan-, miljø og klimaudvalget.