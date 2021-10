Fredensborg Gamle Bio vil streame i lokaldemokratiets tjeneste Arkivfoto: Peter Mailand

Send til din ven. X Artiklen: Fredensborg Gamle Bio vil streame for demokratiets skyld Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fredensborg Gamle Bio vil streame for demokratiets skyld

Poul Juul har søgt om 24.000 kroner i støtte til at streame to vælgermøder i forbindelse med regionsrådsvalget og kommunalvalget. Det kan være med til at nyskabe det lokale demokrati, lyder noget af begrundelsen.

Fredensborg - 11. oktober 2021 kl. 05:33 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Når Fredensborg Gamle Bio byder velkommen til vælgermøde til regionsrådsvalget og kommunalvalget, er det med alle partierne inviteret, en ordstyrer og plads til 120 tilhørere.

Og det er netop på grund af det særlige format, at en sådan begivenhed også vil egne sig til at blive streamet. I en ansøgning om 24.000 kroner skriver Poul Juul, der er formand for forening Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio, at "streaming af et godt, gammeldags vælgermøde, som 120 kan deltage i, og som alle andre kan se hjemmefra, vil være en spændende nyskabelse for det lokale politiske demokrati".

- Det kan også være en prøve og et forprang på den streaming, som nogle politikere ønsker fra byrådets møder. Det vil os bekendt også være det eneste vælgermøde i 2021, hvorfra der streames. Vi vil på de sociale medier, ved opslag og i lokale medier gøre opmærksom på arrangementet og muligheden for streaming for alle - under og efter vælgermødet. Vi tillader os hermed at søge om tilskud ca. 24.000 kr. til denne aktivitet, lyder det blandt andet i ansøgningen.

Der henvises altså også til byrådsmøder, der som bekendt endnu ikke streames i Fredensborg Kommune, som de for eksempel bliver det i Helsingør Kommune.

Assistance Det er torsdag den 28. oktober klokken 19, der er vælgermøde til regionsrådsvalget, og tirsdag den 2. november klokken 19 til kommunalvalget. Og det er netop, fordi man har fået "kompetencen" til at streame, at man ansøger:

- Vi har installationer til streaming, men vi har ikke kamera, fotografer, lydfolk og relevant udstyr, som skal betjenes af professionelle. Derfor skal vi leje det ind fra gang til gang fra et eksternt firma, står der i ansøgningen, hvis beløb hedder 24.000 kroner, fordi det koster 12.000 for en aften.

Udover en lokaldemokratisk funktion vil streamningen også have den lavpraktiske fordel, at folk vil have mulighed for at se møderne efterfølgende, hvis man gerne ville have deltaget, men var forhindret:

- Vi vil derfor gerne streame begge møder, så alle Fredensborgere kan se og lytte med, og så det ligger på vores Facebook-side, og kan ses, når man vil. Også af dem, der ikke lige har tid til at deltage den pgl. aften, hedder det i ansøgningen., hvor en anden finansieringsmulighed også er nævnt:

- Vi har overvejet, om vi skulle bede hver kandidat (eller vedkommendes partiforening) bidrage med cirka 1.000 kroner pr. aften. Alternativt har vi overvejet, om kommunen vil kunne yde tilskud til dækning af denne udgift.

Afslag Torsdag i sidste uge besluttede Kulturudvalget i Fredensborg Kommune at afslå ansøgningen. Men dermed ikke sagt, at tildskuddet ikke bliver til virkelighed:

- Udvalget besluttede at afslå ansøgningen, idet udvalget mener, at det er et spørgsmål for Økonomiudvalget at vurdere, om vælgermøder skal streames eller ikke, lyder det således i en sagsfremstilling på en tillægsdagsorden til økonomiudvalget i dag mandag.