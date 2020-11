Nu kan du blive klogere på Genforeningen, når Fredensborg Bibliotekerne afholder to foredrag i anledning af hundredåret. Pressefoto

Fredensborg Bibliotekerne fejrer Genforeningen

Som så meget andet blev festlighederne omkring 100-året for Sønderjyllands genforening i foråret spoleret af coronavirussen. Det gjaldt også de arrangementer Fredensborg Bibliotekerne havde planlagt. Men bedre sent end aldrig, så i november kan man alligevel opleve to foredrag, der på forskellige måder beskæftiger sig med grænseområdet og Genforeningen.