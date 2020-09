Se billedserie "At være der" er titlen på årbogen fra Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening, og det er også en god ide fredag den 11. september. At være der - til Humlebæks kulturaften.

Fredag aften i Humlebæk viser et mylder af liv

Humlebæk Kirke og Kulturstationen er gået sammen om at koordinere en kulturaften i Humlebæk - det sker fredag den 11. september med et flot program.

Humle Bio viser »The Personal History of David Copperfield«, og på Humlebæk Havn inviterer havnefoged Per Pedersen fra klokken 18.30 til 20.00 indenfor i havnekontoret, hvor han viser fotos fra tidligere tiders liv på havnen - naturligvis ledsaget af fortællinger. En kanoner i uniform fortæller om kanonerne og deres historie.

Stien fra kirkegårdens indgang ved Havnevej vil være oplyst af fakler og vise vej til Humlebæk Kirke, hvor der fra klokken 20.00 er koncert med Trio First Take, der synger svenske viser. Sognepræst Hans-Henrik Ross og præst Mona I. Høgh vil læse op af den nyudgivne bibel "Biblen 2020, hvor sproget er ændret til et mere tidssvarende. Klokken 20.30 under Humlekvartetten i Humlebæk Kirke.

En time tidligere - klokken 19.30 - har Musikteatergruppen Ragnarock slået dørene op for en iscenesat teaterkoncert. Det sker på Baunebjergscenen, Humlebæk Skole, Baunebjergvej 401. Forestillingen handler om isolation og manipulation i et totalitært samfund, hvor et hold af »tilfældigt udvalgte« er blevet sendt afsted på en ubådsmission.

Ungdomsholdet prøver et nyt koncept af, hvor publikum vil opleve en mere koncentreret og action-packed udgave af de forestillinger, de måske har oplevet før. Alt i forestillingen er udviklet af deltagerne på UngFredensborg's teaterhold i løbet af sidste års sæson.

Der er taget højde for Corona-reglerne, og billetter skal reserveres på forhånd ved at skrive en mail til ragnateater@hotmail.com

Populær fotograf

På Kulturstationen i det gamle posthus er der også et flot program, der begynder med reception for udgivelsen af årbogen »At være der - fotografen Stefan Kai Nielsen«. Endvidere er etableret "Bio" med udvalgte fotos fra Stefan Kai Nielsen's 50 år som fotograf.

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening holder receptionen, der begynder klokken 15.00.

Klokken 17.00 er der Artist-talk om udstillingen »Origin« i Galleri KulturStationen ved udstillende billedkunstner Ege Arp-Hansen. Der skal indløses billet via KulturStationens hjemmeside www.Kulturstationen3050.dk

Aarstiderne har doneret frisk frugt som er til fri afbenyttelse og er placeret ved KulturStationen. Covid-retningslinjer overholdes af alle. Der kan derfor være deltagerbegrænsning og tilmelding, se under de enkelt arrangementer.

Gratis på Louisiana

Til kulturaftenen byder Louisiana indenfor, og det sker med gratis adgang, hvis man indløser billet via www.kulturstationen3050.dk. Benyt lejligheden til at se eller gense museets tre aktuelle udstillinger: Fantastiske kvinder, Per Kirkeby Bronze og japanske Tetsumi Kudo, en radikal og visionær outsider. Man kan også gå en tur i Skulpturparken, og hvis man kommer med børn, er Børnehuset åbent fra klokken 11.00 - 18.00.

Gæster skal dog huske på, at de også skal booke et timeslot via www.louisiana.dk - det kan gøres uden køb af billet.