Fra restaurant til delikatesse: Bolette får støtte for sin gode idé

Bolettes Gæstebud har mistet 75 procent af omsætningen her i Corona-året. Udover delikatesserne har Bolette Haarbye planer om at begynde at sælge is. Her ses hun i et af de bedre år, tilbage i 2014, med et stort smil i ansigtet. Foto: Allan Nørregaard

Foto: Allan Nørregaard