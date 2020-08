Fredensborg Kommune har så god økonomi, at kommunen er gældfri om tre år. Den gode økonomi giver mulighed for at øge anlægsbudgettet i de kommende år - her ses et spadestik til Byens Hus, taget i 2017. Foto: Allan Nørregaard

Fra hul til gældfri på få år

Fredensborg - 25. august 2020

27 byrådspolitikere i Fredensborg Kommune står i den skønne situation, at de kan øge velfærden næste år uden at finde kompenserende besparelser. Der er råderum til at bruge syv millioner kroner på nye initiativer og øge anlægsbudgettet med 50 millioner kroner.

På fem år er Fredensborg Kommune gået fra at være en af de fattigste målt på kassebeholdningen til at have fuldstændig styr på økonomien.

- Vi har været på en lang rejse, hvor vi i en kort periode havde den laveste kassebeholdning i Danmark og var blandt de mest forgældede i landet. Dengang gav vi hinanden et tilsagn om, at vi hvert år ville have overskud på budgettet, og nu ser vi gevinsten af det lange, seje træk. Nu står vi med muligheder, som mange andre kommuner ikke har, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen, der glæder sig over, at den ordinære gæld er betalt ved udgangen af 2023.

- Men derfor kan budgetforhandlingerne godt blive svære, for der er mange ønsker, tilføjer han.

Udligningsreformen har givet kommunen knap 31 millioner kroner ekstra årligt, og kommunen er efter planen gældfri på den ordinære gæld i 2023. I de seneste år er gælden faldet med flere hundrede millioner kroner.

Budgetforhandlingerne er i fuld gang, og da den nye regering har øget servicerammen, har politikerne mulighed for at øge serviceniveauet med op til syv millioner kroner årligt uden at risikere sanktioner for at bryde serviceloftet, der i mange år har været en central styring af kommunernes økonomiske råderum.

En del af forklaringen på det øgede råderum de næste par år skal findes i den finte, at kommunen kan lade være med at opkræve ejendomsskatter for kommunale bygninger, da det teknisk set er en betaling, der presser servicerammen - selvom kommunen betaler til sig selv. Hvis politikerne vælger den vej, løsner det presset på servicerammen med 12 millioner kroner fra 2022.

Tallene ser samlet set rigtig pæne ud i en budgetvurdering til byrådet. De årlige reserver på drift og anlæg er hver på 15 millioner kroner, og det absorberer mange af året uventede udgifter. På det specialiserede område er der stadig pres på budgetterne, men det er under kontrol set i forhold til tidligere år.

På børneområdet og skoleområdet bruges der flere penge per barn end tidligere, viser tallene - størst er stigningen i daginstitutionerne. Øget fokus på demografi på ældreområdet giver samlet set en markant forøgelse af midlerne til ældreplejen. Hvor andelen af 80+ er steget med fire procent, er budgetterne steget med 17 procent, fremgår det af tallene.